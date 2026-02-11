Reforma laboral: Corroza defendió el modelo neuquino y adelantó su voto en el Senado

El Senado se encuentra en pleno debate sobre la reforma laboral. La sesión comenzó este miércoles pasadas las 11 y se estima que finalice pasada la medianoche.

En el transcurso del día hablaron algunos representantes de Río Negro y Neuquén, quienes adelantaron su voto mientras presentaban sus argumentos.

Corroza acompañará el proyecto de la Reforma laboral

En el marco del debate por la reforma laboral en el Senado de la Nación, la senadora neuquina Julieta Corroza (La Neuquinidad) defendió el modelo productivo y laboral de la provincia y adelantó que acompañará el proyecto en general, aunque no respaldará artículos que —según sostuvo— impliquen retrocesos en derechos o afecten sectores estratégicos.

Al tomar la palabra, Corroza subrayó la experiencia neuquina en materia de empleo y desarrollo productivo.

“Con la misma claridad que vamos a acompañar en general, no vamos a acompañar ninguno de los artículos que ponga en riesgo a los trabajadores. Modernizar sí, retroceder no”, afirmó.

La legisladora lamentó que la votación se realice por títulos y adelantó que se abstendrá en dos puntos que consideró sensibles: el “banco de horas” y el “componente remunerativo”.

Defensa de Vaca Muerta y del modelo provincial

Corroza fue enfática al referirse al impacto que la reforma podría tener sobre el sector hidrocarburífero.

“No queremos nada que afecte directamente el desarrollo de Vaca Muerta. No vamos a acompañar nada que ponga en riesgo el motor productivo que genera dólares, empleo y futuro en Argentina. Defender Vaca Muerta no es defender una roca: es defender a los trabajadores que todos los días la hacen producir y a las familias que viven de esta actividad”, sostuvo.

Asimismo, dejó en claro que su acompañamiento a determinadas transformaciones no implica un alineamiento automático con el oficialismo nacional.

“Tenemos un incentivo claro: el empleo primero tiene que ser para los neuquinos”, aseguró.

La senadora también destacó los resultados de la gestión provincial encabezada por Rolando Figueroa, remarcando el trabajo conjunto entre sindicatos, empresas y Estado en sectores como el petrolero privado, la construcción, el comercio y el ámbito estatal.

“Neuquén ha demostrado que se puede crecer cuidando el empleo, promoviendo la inversión y fortaleciendo derechos. Esa experiencia vengo a compartirla”, expresó.

Los puntos del proyecto que no acompañará

Corroza adelantó su abstención en el Título I, considerado el núcleo de la reforma, que incluye 57 artículos de modificación a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, donde se redefinen aspectos centrales como modalidades de contratación, régimen de vacaciones y responsabilidades laborales.

Tampoco acompañará el Capítulo XIV, que introduce cambios en la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, al considerar que debilita la negociación colectiva, ni las modificaciones propuestas a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, por entender que avanzan sobre la autonomía sindical.

Para la senadora, debilitar estos instrumentos supone “erosionar uno de los pilares del modelo de desarrollo provincial”.

Si bien reconoció que muchas normas laborales quedaron desactualizadas frente a nuevas modalidades de trabajo y profesiones emergentes, sostuvo que los títulos I, XIV y XV concentran medidas que podrían implicar precarización y pérdida de derechos adquiridos.

Su postura coincide con la advertencia de distintos gremios, que alertaron sobre posibles abusos en materia salarial, de jornadas y descansos.

“Si en Neuquén pudimos crecer cuidando el empleo, promoviendo la inversión y fortaleciendo derechos, en el resto del país también se puede”, concluyó.