Al menos 16 heridos tras una explosión e incendio en un astillero de Nueva York

Al menos 16 personas resultaron heridas este viernes luego de una explosión seguida de un incendio en un astillero ubicado en Staten Island, en la ciudad de Nueva York. Según informaron las autoridades locales, tres de las víctimas permanecen en estado grave.

El incidente ocurrió durante la tarde en una zona industrial cercana a Richmond Terrace y la avenida Mersereau. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, alrededor de las 15:30 se recibió un alerta por trabajadores atrapados en un espacio confinado dentro del astillero.

Minutos después, cerca de las 16:20 hora local, se produjo una fuerte explosión que derivó en un incendio de gran magnitud.

Bomberos y personal médico entre los heridos

Entre los lesionados se encuentran dos bomberos y un civil con heridas graves. Además, otros once integrantes del cuerpo de bomberos y dos miembros de los servicios médicos de emergencia sufrieron lesiones mientras trabajaban en el operativo.

Las autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia en la zona y solicitaron evitar el sector debido a cortes de calles y fuertes demoras en el tránsito.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el sistema oficial de emergencias de la ciudad advirtió sobre “interrupciones masivas del tránsito y presencia de personal de emergencia” en el área afectada.

Por el momento, las autoridades investigan qué provocó la explosión y el posterior incendio dentro del astillero.

Hasta ahora no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de los trabajadores atrapados ni sobre posibles daños estructurales en el lugar.