“El Frente para la Victoria decidió que no haya un vertedero regional” para Bariloche

“Que no vendan humo porque con el humo del vertedero alcanza y sobra”. El secretario de Servicios Públicos de Bariloche, Eduardo Garza, no ocultó su enfado ante el pedido de informes del bloque de concejales del Frente de Todos, en el que insisten con el cierre definitivo y el traslado del vertedero.

El último miércoles un incendio que se desató en el basural ubicado al sur de la ciudad volvió a afectar a los barrios más cercanos. Las fuertes ráfagas de viento hicieron imposible trabajar en el lugar hasta ayer. Sin embargo, aún no logran contener el fuego y el humo perjudica a los vecinos de la zona.

“Soy barilochense, nací acá, fui recolector de residuos y conozco la historia. Esta concejal (Julieta Wallace) manda un pedido de informes contando una historia de ciencia ficción. No le acertó ni a la calle porque el vertedero no está en Juan Marcos Herrman”, cuestionó el funcionario municipal.

Garza fue más allá: “El vertedero está donde está porque el Frente para la Victoria decidió que no haya vertedero regional. Por eso, sigue ahí. Ahora, trabajemos para sacarlo de ahí, para conseguir un lugar, pero no mandes un pedido de informe que no voy a responde porque no tengo tiempo. No soy concejal”.

El vertedero regional que no fue

El exconcejal del partido vecinalista SUR, Hugo Cejas, recordó que años atrás, se accedió a un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), a través del Ministerio de Turismo de Nación que, en ese momento, estaba a cargo de Enrique Meyer.

“El objeto era hacer una nueva planta, un sitio de disposición final en el mismo lugar que donde está ahora. Nos opusimos porque planeábamos un sitio de disposición regional. Nos decían que se iba a perder el crédito del BID”, recordó Cejas.

En ese momento, Marcelo Cascón era el intendente de Bariloche, pero la discusión continuó durante la gestión de Omar Goye y María Eugenia Martini.

“Hay proyectos presentados vinculados al sitio de disposición regional que trabajamos con las juntas vecinales. De hecho, se armó una comisión de estudio. Y a la vez, demostramos que el estudio ambiental para sostener el actual basural no era correcto, que tenía falencias”.

Finalmente, los entonces concejales Laura Alves, Claudio Otano y Cejas lograron que el Ministerio de Ambiente de Río Negro financiara el estudio para determinar el mejor sitio de disposición final regional. “No se puede hacer en cualquier tipo de suelo, debe ser un suelo específico. El posible lugar apto era el tramo entre Bariloche y Pilcaniyeu. Cuando ese estudio estuvo terminado, nosotros terminamos la gestión”, dijo Cejas.

Cejas aseguró que solo faltaba que la provincia “definiera la expropiación de un lugar para que el crédito del BID avanzara sobre ese lugar y no el de Bariloche. Pensamos que la iniciativa la continuaría Arabela Carreras como legisladora provincial, pero no ocurrió. No avanzó”.

En 2009, Cascón informó a los intendentes de Dina Huapi y Pilcaniyeu que Bariloche había resuelto el tratamiento de la basura dentro de su ejido y que el proyecto de basural regional quedaba fuera del financiamiento otorgado por el BID.

El dinero quedó en Bariloche y en 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la planta de clasificación y reciclado de residuos que demandó una inversión de unos 80 millones de pesos (a valor de ese año). Durante bastante tiempo, funcionó al 10%.

En 2016, Cejas, ya alejado de la función pública, envió una nota al Concejo Municipal para que se haga uso de la garantía de la planta y “evitar que la operatoria del BID termine siendo un despilfarro o mal aprovechado”. “Me empuja el gran dolor de que se desperdicien años de discusión, análisis y trabajos realizados por muchas personas en relación al vertedero. Los resultados a los que se está llegando no solo dista mucho de ser un tema solucionado, sino que además puede agravarse aún más sino funciona como corresponde», planteó en ese momento.