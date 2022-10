Incendio en el basural de Bariloche: “Todo el municipio está abocado a enfrentar a este monstruo”

Martín Reto, director del vertedero de Bariloche, aseguró que si bien las condiciones climáticas mejoraron, no han logrado controlar el incendio que se desató ayer y se propagó con las fuertes ráfagas de viento.

“Ardió toda la noche. Estamos trabajando. No hemos podido controlarlo del todo. Vamos a trabajar durante todo el día de hoy con máxima intensidad. Todo el municipio está abocado a enfrentar a este monstruo”, aseguró.

Reto dijo que cuentan con toda la maquinaria del vertedero, pero a la vez, las delegaciones aportaron nueve camiones volcadores. También se alquiló una topadora y una pala.

“Ayer se complicó el trabajo. Había muy poca visibilidad y los choferes no podían ver bien, pero además, te intoxicabas. Con las ráfagas de viento tratamos de hacer un cortafuego que se terminó expandiendo a los dos mantos -el de ramas y de húmedos-. Creemos que para esta tarde estará más contenido. Con condiciones más favorables ayudaría”, expresó Reto.

El personal del Splif (Servicio de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales) monitorea la situación.

Reto explicó que no convocaron a los bomberos ya que “este tipo de incendios se apaga por sofocación. Se tapa con tierra. De otra forma, requerirías miles de metros cúbicos de agua. Necesitarías hidroaviones dada la magnitud del incendio”.

Una situación de nunca acabar

Este jueves, por la orientación del viento los barrios ubicados al este del basural resultaron los más perjudicados. “Ayer fue peor, pero hoy se siente el olor. Hay que bancársela hasta que pase. No debería ser así pero ya estamos casi acostumbrados”, dijo Mercedes, del barrio 29 de septiembre.

Mariela López, vicepresidenta de la junta del barrio 645 Viviendas, planteó que “es increíble que en el 2022 todavía estemos pasando por esta situación. Como vecinos ya estamos cansados. No se puede dormir. Provoca un ardor de garganta impresionante. No me quiero imaginar internamente las vías respiratorias, los pulmones”.

Recalcó que, ante cualquier incendio en el vertedero, no hay medidas que se puedan tomar. “El humo pasa por las rejillas, por la ventilación del gas, por las cerraduras de las puertas, por cualquier mínimo lugar. El viento no ayuda tampoco”, dijo la mujer.

Contó que el bloque Frente de Todos ingresó un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal que le otorga un plazo de 60 días a la Municipalidad para que informe sobre alternativas de relocalización del vertedero. A su vez, propone cerrarlo de manera definitiva el 4 de diciembre de 2023.

“No hicieron más que reflotar un proyecto que había redactado la gobernadora cuando era concejal. Respecto a la iniciativa de privatización de la que el municipio hizo tanta propaganda nos citaron a varias juntas vecinales, días antes de que Marcos Barberis dejara el municipio. Él fue el encargado de presentarlo y quedó en eso. Ahora los rumores dicen que se dieron cuenta que no era viable”, señaló López.