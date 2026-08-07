Ley de propiedad privada: las reacciones del oficialismo y la oposición tras la media sanción en el Senado

La propuesta por la Ley de propiedad privada, impulsada por el Gobierno logró avanzar con modificaciones vinculadas al régimen de desalojos y a las expropiaciones. Sin embargo, el oficialismo debió realizar concesiones durante las negociaciones para reunir los apoyos necesarios y garantizar la aprobación general del proyecto.

Entre los principales cambios realizados antes de la votación estuvo la eliminación de los capítulos que contemplaban modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. La última modificación fue acordada prácticamente sobre el comienzo de la votación en general.

Los mensajes favorables a la ley dentro del oficialismo

Tras conocerse el resultado, el presidente Javier Milei celebró la media sanción a través de sus redes sociales. El mandatario compartió una imagen con el resultado de la votación y acompañó la publicación con la frase “Viva la libertad, carajo”, utilizada habitualmente en sus intervenciones públicas.

El mensaje del presidente de la Nación (Foto: vía X)

Dentro del bloque oficialista también hubo mensajes favorables. El senador Agustín Coto sostuvo que con la votación se impuso la idea de que “lo tuyo es tuyo” y remarcó la importancia que, según su posición, tiene el respeto a los derechos de propiedad para el desarrollo del país.

El senador Joaquín Benegas Lynch, por su parte, consideró que la media sanción representa un avance para fortalecer los derechos de los propietarios. Desde Diputados, Romina Diez también celebró el resultado y anticipó que el objetivo del oficialismo será conseguir la aprobación definitiva cuando el proyecto llegue a la Cámara baja.

Diez señaló que la iniciativa busca establecer procedimientos de desalojo más rápidos ante casos de usurpación y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios. Además, destacó el impulso del Poder Ejecutivo para avanzar con una normativa destinada a reforzar la protección de la propiedad privada.

Las críticas de la oposición tras la media sanción en el Senado

Desde la oposición, en cambio, el eje de las reacciones estuvo puesto en los capítulos que finalmente fueron retirados. La Cámpora consideró como un triunfo que quedaran afuera las modificaciones relacionadas con la venta de tierras a extranjeros y el régimen de Manejo del Fuego, y vinculó ese resultado con las movilizaciones realizadas contra esos puntos del proyecto.

La senadora Juliana Di Tullio también destacó la eliminación de ambas reformas, mientras que Jorge Capitanich sostuvo que la organización social y la intervención del Congreso permitieron preservar herramientas relacionadas con la soberanía nacional. Eduardo “Wado” de Pedro se expresó en un sentido similar y calificó lo ocurrido como una victoria de la movilización social.

Con la media sanción conseguida en el Senado, el debate continuará ahora en Diputados, donde el Gobierno buscará convertir en ley el texto que logró superar la primera instancia legislativa.

Entre los gobernadores, el mandatario riojano Ricardo Quintela se pronunció contra la propuesta del oficialismo y pidió mantener la atención sobre el tratamiento legislativo. El gobernador sostuvo que la defensa de la soberanía implica proteger las tierras, los recursos naturales y las normas que resguardan el patrimonio nacional.

Con información de Infobae