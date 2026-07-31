Javier Milei envió al Congreso la reforma del Banco Central: las cinco claves para entender el proyecto presentado en cadena nacional

El presidente Javier Milei presentó en cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las principales iniciativas económicas de su gestión.

Fuentes parlamentarias informaron este viernes que el libertario envió anoche a la Cámara de Diputados la propuesta y aclararon que, recién la próxima semana tomará estado parlamentario porque ingresó tras el cierre de la mesa de entrada de la Cámara baja.

Las cinco claves para entender el proyecto que envió al Congreso

La reforma del Banco Central busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar el financiamiento al sector público a través de cinco cambios clave:

1. Un único objetivo para el Banco Central

El proyecto elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la reforma de 2012 y establece que la misión principal del Banco Central será preservar el valor de la moneda. De este modo, el Gobierno busca que la entidad se concentre exclusivamente en la estabilidad monetaria, dejando de lado funciones vinculadas al empleo, el desarrollo económico o la estabilidad financiera.

2. Prohibición de financiar al Estado con emisión

La iniciativa también busca impedir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios, además de prohibir la compra de títulos públicos en el mercado primario. El Ejecutivo afirma que esa herramienta fue utilizada durante décadas para cubrir déficits fiscales mediante emisión monetaria y que con la eliminación, apuntan a evitar que vuelva a repetirse ese mecanismo.

3. Mayor independencia para las autoridades del BCRA

Otro eje del proyecto apunta a fortalecer la autonomía institucional del organismo. Se mantendrá el mecanismo de designación de las autoridades, pero se endurecerán las condiciones para su remoción, que requerirá mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. El presidente indicó que con esto buscan reducir la influencia política sobre la conducción del Banco Central.

4. Cambios en el manejo del patrimonio del Banco Central

La reforma planea eliminar las Letras Intransferibles y restringir la distribución de utilidades derivadas de la administración de activos del Banco Central. También propone que determinados resultados contables se destinen a reservas técnicas y que solo puedan utilizarse para la cancelación de deuda pública en los casos previstos por la nueva normativa.

5. Reforma integrada a un paquete económico más amplio

Javier Milei sostuvo durante la presentación que los cambios en la Carta Orgánica forman parte de un conjunto de proyectos que también incluye el denominado «grillete fiscal» y una reforma del mercado de capitales. De esta manera explicó que las iniciativas buscan consolidar el equilibrio fiscal, impedir el financiamiento del gasto mediante emisión y generar un sistema financiero con mayor capacidad para canalizar el ahorro hacia la inversión.

Con información de Noticias Argentinas