El Gobierno acelera en el Congreso para llegar al 1° de marzo con las reformas aprobadas, mientras la oposición busca dilatar el trámite

El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana de resultados favorables en el Congreso y apuesta a capitalizarlos políticamente. En los últimos días logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado, avanzó con la baja de la edad de imputabilidad y consiguió la aprobación del acuerdo Mercosur–Unión Europea en la Cámara de Diputados. El objetivo central de la Casa Rosada es llegar al 1° de marzo —cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias— con todos los proyectos convertidos en ley, como señal de fortaleza política y capacidad de gestión.

En ese marco, el oficialismo busca evitar cualquier modificación entre cámaras, incluso aquellas impulsadas por aliados parlamentarios como el PRO. La consigna es clara: acelerar el trámite legislativo para impedir demoras y exhibir resultados concretos en la apertura del año parlamentario.

Sin embargo, el impulso político contrasta con un escenario económico que sigue generando preocupación puertas adentro del Gobierno. Aunque celebran los avances legislativos, admiten que no alcanzan para revertir el clima de cautela en la economía real. La actividad no logra despegar y ese es hoy el principal foco de inquietud del sector industrial. La Unión Industrial Argentina volvió a plantearle el tema al ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de señales mixtas.

Los indicadores reflejan esa tensión. La capacidad instalada de la industria opera al 53,8%, mientras que la inflación de enero se ubicó en 2,9%, con un fuerte impacto en alimentos, donde trepó al 4,1%. La canasta básica creció por encima del índice general, presionando sobre el poder de compra de los hogares.

En paralelo, los salarios registrados continúan rezagados: en 2025 aumentaron 28,8% frente a una inflación del 31,5%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo. En el sector público, el desfase fue aún mayor, con ingresos que quedaron 17 puntos por debajo del avance de los precios. Esta dinámica explica la debilidad del consumo y golpea especialmente a la industria local.

La oposición, sin votos para frenar pero con estrategia dilatoria

Del lado opositor, el panorama es complejo. Dirigentes y legisladores reconocen que hoy no cuentan con los votos necesarios para frenar la agenda oficialista. Incluso dentro de la oposición más dura admiten que resulta lógico que un gobierno fortalecido por el triunfo electoral intente avanzar con rapidez.

Ante ese escenario, la estrategia pasa por ganar tiempo. El foco está puesto en los artículos más polémicos de la reforma laboral, con la intención de introducir cambios en Diputados y forzar el regreso del proyecto al Senado, lo que retrasaría la sanción definitiva.

“Mucho más que eso no se puede hacer por ahora. Tal vez podamos ganar tiempo y arruinarle a Milei la fiestita del 1 de marzo. No hay clima social para otra cosa, hasta la CGT tuvo problemas para convocar a un paro contra la reforma”, reconocieron fuentes legislativas del peronismo a Infobae.

Así, mientras el oficialismo acelera para mostrar resultados y consolidar su iniciativa política, la oposición apuesta a la táctica parlamentaria como último recurso para estirar los tiempos de una pulseada que, por ahora, parece inclinarse a favor del Gobierno.