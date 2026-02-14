Reforma laboral: el Gobierno analiza cómo blindar el proyecto ante la posible judicialización

El proyecto de reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado y se encamina a su tratamiento en Diputados. Aun con los resultados a favor y la seguridad de lograr un nuevo avance, el Ejecutivo prefiere tomar recaudos y ya define un plan para blindar la normativa ante los posibles embates judiciales.

El Gobierno busca blindar el proyecto de la reforma laboral

La Casa Rosada anticipó que de lograrse la aprobación completa de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, se abrirá una instancia de presentaciones judiciales. Según su consideraciones, estas presentaciones nacerán de la propia Justicia y de los gremios que han mostrado constantemente su rechazo al proyecto.

Una fuente cercana del oficialismo adelantó al sitio Infobae que para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales empezó a diseñar desde hace meses una estrategia para utilizar, pero eligieron mantenerla bajo llave para no revelar el plan. La tarea es coordinada por la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio.

«Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista«, precisó una fuente con acceso al despacho presidencial al mismo medio.

Con el antecedente del amparo judicial que los gremios presentaron al capítulo laboral de la Ley Bases, el oficialismo anticipa que los mayores focos de conflicto con el sindicalismo se centrarán en tres ejes: la prioridad de los convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad en los contratos colectivos y la redefinición del cálculo de las indemnizaciones, entre otras cuestiones.

También detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia de Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe recordar que a través de un decreto, el Gobierno le otorgó potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso

En el oficialismo denunciaron que la justicia laboral fue «cooptada» y aseguran que la misma se dedicó a «atentar» contra las pymes. En la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia para rever el punto, pero aún así se avanzó con su tratamiento y finalmente se obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados.

En la administración libertaria reafirman la vigencia del proyecto en el que tanto insistió Javier Milei, mientras trabajan en los últimos detalles de la hermética estrategia judicial. Uno de los involucrados en el plan afirmó a Infobae: «Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder».

Con información de Infobae