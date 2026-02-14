La CGT adelanta una reunión clave para definir un paro general contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó para este lunes una reunión de urgencia de su Consejo Directivo con el objetivo de debatir la convocatoria a un paro general de 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La huelga se concretaría el mismo día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto.

La CGT analiza un paro de 24 horas por la reforma laboral

El encuentro se realizará a las 16 de manera virtual, debido a que varios dirigentes sindicales se encuentran fuera de la Ciudad de Buenos Aires por el fin de semana largo. La decisión de anticipar la convocatoria se tomó en las últimas horas ante las crecientes presiones internas para endurecer las medidas de protesta, ya que sectores del sindicalismo consideran insuficientes las movilizaciones realizadas hasta el momento.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), tenían previsto convocar al Consejo Directivo para mediados de la semana próxima, pero resolvieron acelerar los tiempos tras recibir señales de dirigentes que impulsan un paro para profundizar el rechazo al proyecto.

Tras la media sanción en el Senado, la central obrera reconoció haber preservado algunos aspectos clave, como los aportes obligatorios de los afiliados y el financiamiento de las obras sociales, pero advirtió un retroceso en la capacidad de los gremios para negociar convenios colectivos, al habilitarse acuerdos por empresa.

En ese contexto, la CGT cuestionó el “irresponsable apoyo de los senadores” que votaron a favor de la iniciativa y ratificó que continuará con su “plan de acción en todos los ámbitos necesarios” de cara al debate en Diputados.

En paralelo, dirigentes sindicales confían en que legisladores del PRO y de fuerzas provinciales impulsen modificaciones al texto aprobado en el Senado. En el macrismo expresaron disconformidad con la prohibición de pagar salarios a través de billeteras digitales, mientras que también generó malestar en distintos bloques un cambio de último momento que reduce los montos a pagar en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

La definición de la CGT sobre un paro general podría marcar un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en la antesala de un debate legislativo clave para la agenda de reformas del Ejecutivo.

Con información de Infobae y NA