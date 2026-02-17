El Gobierno de Javier Milei descontará el día a los estatales que adhieran al paro contra la reforma laboral

La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En tanto, desde ATE se llamó a marchar el día que se discuta la iniciativa promovida por el oficialismo. Desdde el Gobierno nacional indicaron que descontarán ese día a los estatales que adhieran a la medida de fuerza.

El plan de la Libertad Avanza es que la reforma obtenga dictamen el miércoles y se trate el jueves.

Descontarán a los que adhieran al paro por la reforma laboral

El paro será el día que se trate la norma. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, adelantó una fuente de Casa Rosada citada por Infobae.

Se espera que por la medida no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis.»Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, agregó.

Desde ATE informaron que marcharán frente a las calles del Congreso.

Paro general de la CGT esta semana por la reforma laboral

La CGT hará un paro naciona el día que se trate el proyecto en Diputados, con adhesión de todos los gremios del transporte, aunque sin movilización convocada de manera orgánica. De todos modos, habrá “libertad de acción” para los sindicatos del sector.

Así lo de definió el consejo directivo de la entidad. El miércoles a las 11, en tanto, la central sindical brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones.