Reforma laboral: el Gobierno aceptó corregir el artículo de licencias médicas y la iniciativa volverá al Senado

Tras la polémica en torno al cambio en las licencias médicas, el Gobierno decidió cortar por lo sano y aceptó corregir el artículo 44 de la reforma laboral para distinguir entre trastornos leves y enfermedades severas a la hora de rebajar la remuneración.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó corregir el artículo de licencias médicas

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, admitió que cometieron un “error” y finalmente se retocará el texto. Como consecuencia, el proyecto (que se votaría este jueves en la Cámara de Diputados) volverá al Senado para su aprobación definitiva.

Pese al mal trago, el oficialismo no se baja de su pretensión de llegar al 1ro de marzo con la ley sancionada y apura las negociaciones para completar el tratamiento al filo de las extraordinarias.

Según la hoja de ruta trazada desde Casa Rosada, pero aún no confirmada desde el Congreso, el Senado dictaminaría este mismo viernes el proyecto aprobado en Diputados y lo votaría el viernes siguiente (27), ya que en la Cámara alta el reglamento establece una ventana de siete días intermedios.

“Tuvimos un error, lo reconozco. La ley original no distingue entre enfermedades. El error fue no haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Puede pasar un error en 210 artículos. Tomamos la estructura de la vieja ley, que no distingue entre un esguince y un cáncer”, se excusó Bullrich, quien en cuestión de días pasó de erigirse como la gran ganadora del debate a tener que dar explicaciones ante la opinión pública.

La titular de la bancada de senadores libertarios había deslizado la posibilidad de subsanar el tema en la reglamentación, o bien sancionar una ley aparte, para evitar que el proyecto volviera al Senado. Pero esas alternativas no convencieron en Diputados, donde desconfían de las promesas de Javier Milei. Por eso, el Gobierno no tuvo más remedio que volver a ceder, a costa de retrasar el festejo que imaginaban para este jueves.

El problema para el oficialismo es que ni siquiera sus propios aliados acompañaban lo aprobado por el Senado. El PRO, que ya venía de rechazar el artículo de licencias a través de dos senadoras, ratificó su oposición en Diputados. “Este punto debe revisarse en Diputados para lograr una redacción más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”, refrendó el líder de la bancada amarilla, Cristian Ritondo.

Reforma laboral: ¿más cambios?

En La Libertad Avanza aseguran que el cambio en las licencias es el único que, por el momento, aceptan. Sin embargo, tanto la oposición como los propios aliados quieren aprovechar que ya se abrió esa modificación para introducir otras, o bien voltear otros capítulos del proyecto, como el controvertido Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Por lo tanto, la tensión está lejos de cesar con el anuncio de este martes.

Desde el PRO, Ritondo anticipó que insistirán con incorporar el artículo eliminado en el Senado para que las billeteras virtuales puedan pagar sueldos. Por el contrario, tanto en el macrismo como en la UCR desisten de avanzar en esta ley contra las “cajas sindicales”, un tema que quedó a medio camino porque los sindicatos lograron mantener vigente en el tiempo la “cuota solidaria” e intactos los aportes a las obras sociales.

En Unión por la Patria, en tanto, trabajan para colar la mayor cantidad de cambios posibles. “El artículo de licencias por enfermedad agregó un plus de indignación, pero que nadie se engañe: el proyecto de reforma laboral del gobierno es pésimo desde el primer artículo hasta el último”, advirtió el jefe del bloque, Germán Martínez.

Las cartas comenzarán a mostrarse este miércoles a partir de las 14, en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde los libertarios quieren firmar dictamen. Si bien tendrían garantizado el número para hacerlo, es probable que el despacho de mayoría reciba disidencias si el oficialismo no concede otros cambios.

Esta es la opción por la que se inclinan los diputados de Martín Llaryora, que tienen como representante en el plenario a Ignacio García Aresca. “En general vamos a acompañar, pero vamos a meter disidencias y votar negativamente el FAL y lo de las licencias”, confirmaron desde el oficialismo, tal como adelantó Río Negro.

Por el contrario, Natalia De la Sota (del monobloque Defendamos Córdoba) salió a diferenciarse de toda la iniciativa, en una réplica a sus pares. “Ya adelantamos nuestro rechazo a la escandalosa reforma laboral, que legaliza la precarización y baja salarios. Esta ley atenta contra el valor de la justicia social, y quienes dicen defenderla no pueden oponerse solo a algunos artículos. Deben animarse a decirle que no a Milei y frenar la totalidad de la ley en Diputados”, retrucó.

Reforma laboral: “No empañamos la ley”

El Gobierno hace malabares discursivos para que la marcha atrás con el tema licencias no se instale como una derrota. “No empañamos la ley. Nos hacemos cargo de que nosotros lo introdujimos en el debate. Que los periodistas se hayan enterado tarde no quiere decir que eso no se sabía, porque incluso la oposición lo marcó en el debate público”, dijo Bullrich al canal Todo Noticias.

Horas después, la exministra se hizo eco de una queja del ministro de Economía, Luis Caputo, contra los empresarios. “Esto es casi lo más importante de la ley: les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, se ofuscó el funcionario.

Bullrich compartió sus palabras. “Lean a Toto. Que la corrección de un artículo no tape una de las medidas más importantes de la ley para crear trabajo formal. Con la modernización laboral, bajamos los impuestos hasta un 85% para los nuevos empleos durante cuatro años. Es una de las tantas medidas para salir del desastre del 43% de informalidad que dejó el kirchnerismo. Menos impuestos al empleo, más trabajo formal y más oportunidades para los argentinos”, destacó.

Corresponsalía Buenos Aires