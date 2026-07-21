El Gobierno anunció un nuevo suplemento por formación para las Fuerzas Armadas y una inversión para el Garrahan

Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, presentó importantes novedades. En primer lugar, el lanzamiento de un suplemento por formación para las Fuerzas Armadas y, por otro lado, una nueva inversión destinada al hospital Garrahan.

Suplementos por formación para las Fuerzas Armadas

Sobre el suplemento por formación para las Fuerzas Armadas, destacó que la medida «busca reconocer la capacitación y profesionalización del personal militar». Ravier indicó que la iniciativa destinada al personal militar forma parte del proceso de recomposición del instrumento militar impulsado por el Gobierno.

De acuerdo a lo anunciado, el personal militar recibirá un suplemento sobre el haber bruto correspondiente al grado y detalló que: el 10% será para quien tenga una tecnicatura, el 15% para quien tenga un título de grado y el 25% para quien posea un título de posgrado.

El vocero destacó que «el proceso de recomposición de las Fuerzas Armadas no termina en el equipamiento» y señaló que la medida busca «dotar de integrantes capacitados para los desafíos que implican los peligros del presente».

Inversión en el hospital Garrahan

Por otra parte, Ravier confirmó una nueva inversión para el Garrahan de $2.597.000.000. Informó que el hospital adquirió con esto «18 camas quirúrgicas nuevas con tecnología de última generación que reemplazan a mesas de cirugía con años de uso. De esta manera, quedó renovado el 100% del equipamiento de este tipo de todos los quirófanos».

A esta inversión también sumó la reciente compra de cinco arcos en C para los quirófanos, los cuales «permiten obtener imágenes de alta definición en tiempo real con menor exposición a radiación y mejoran la precisión de las intervenciones de alta complejidad».

El funcionario subrayó que ambas medidas «se enmarcan en el plan de obras más importante en la historia del Hospital, con una inversión superior a los $35.000.000.000».

También señaló que se logró un incremento salarial «histórico del 88% para los médicos en 2025, se incorporaron 310 camas de internación nuevas de última tecnología, se adquirió, gracias al trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un acelerador lineal y un tomosimulador, equipamiento fundamental para tratar a niños con cáncer. Se adquirió un microscopio quirúrgico y se renovaron todas las sillas de ruedas del hospital».

Ravier adelantó que el próximo paso para continuar con las mejoras en el hospital, está vinculado a la renovación edilicia, además de «optimizar y mejorar todos los procesos y sistemas» del Garrahan.

En otro orden, se anunció la firma de acuerdos entre las provincias de Mendoza, Salta y el Ministerio de Justicia para la implementación del Régimen Penal Juvenil.