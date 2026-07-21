En vivo | Adrián Ravier encabeza una conferencia antes del encuentro de la mesa política del Gobierno

El Gobierno nacional retoma la agenda pública. El vocero presidencial, Adrián Ravier, comenzó a las 11 su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. El contacto con los medios acreditados se desarrolla sin un temario cerrado, pero bajo una fuerte expectativa por los próximos pasos legislativos del oficialismo.

Desde el Ejecutivo informaron que, al finalizar la rueda de prensa, las miradas se trasladarán de inmediato al despacho de la Jefatura de Gabinete para dar comienzo a una reunión clave de la mesa chica de La Libertad Avanza (LLA).

La hoja de ruta del Gobierno

La Casa Rosada dio a conocer las principales gestiones previstas para la semana del 20 al 26 de julio. La agenda estará marcada por anuncios económicos, reuniones políticas, firmas de convenios con provincias y la breve gira internacional del presidente a Brasil.

Después de que se concreten las actividades de este martes -la conferencia de Ravier y la mesa política-, la agenda seguirá el miércoles con asuntos económicos. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda que tendrá como fin presentar el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. Del anuncio también participarán representantes de cámaras empresariales vinculadas a la iniciativa.

Cerca del mediodía, en Casa Rosada, se realizará la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la provincia de Santa Fe. Del acuerdo participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El viernes 24 de julio el presidente Javier Milei confirmó que se subirá al avión presidencial para partir rumbo a Brasil donde tiene previsto participar del Congreso del Partido Liberal. El evento contará con la asistencia de Flavio Bolsonaro.

Luego de cumplir con sus actividades internacionales, el mandatario regresará al país ya que el domingo 26 tiene programado participar de la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo.