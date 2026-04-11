El Gobierno busca acelerar la aprobación del FMI para destrabar fondos y reforzar el respaldo internacional

El Gobierno nacional apunta a que la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea aprobada en el corto plazo. El objetivo no solo es acceder a un desembolso de US$1000 millones, sino también obtener una nueva señal de respaldo por parte del organismo en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará en los próximos días a Washington D.C. para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se desarrollarán entre el 13 y el 18 de abril. Su agenda comenzará el 14 con su participación en un evento organizado por la AmCham.

A diferencia de otras ediciones, el encuentro estará atravesado por el impacto global de la guerra en Medio Oriente. En un informe reciente, el FMI advirtió que las consecuencias del conflicto son desiguales entre países, pero afectan a toda la economía mundial, especialmente por la suba de los precios de la energía. En ese sentido, el organismo instó a los gobiernos a implementar medidas para contener esos efectos en sus economías.

Los vencimientos que enfrenta la Argentina

En paralelo a las negociaciones, la Argentina deberá afrontar en los próximos meses una serie de pagos al FMI que, en conjunto, ascienden a cerca de US$4420 millones.

El cronograma incluye un vencimiento menor a fines de abril por US$32.197, al que se suman US$799,5 millones en mayo. Luego, el país deberá cancelar US$834 millones el 1° de agosto, cerca de US$793 millones en septiembre y US$829,5 millones a comienzos de noviembre. El año cerrará con un pago adicional de US$339,8 millones en diciembre.

Este escenario refuerza la necesidad del Gobierno de avanzar rápidamente en la aprobación de la revisión, no solo para aliviar el frente financiero inmediato, sino también para sostener la estabilidad macroeconómica en un contexto internacional desafiante.