Cómo quedan las Pensiones No Contributivas por discapacidad en junio 2026: aumento y bono extraordinario

En el marco del esquema de actualizaciones mensuales basado en la inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos de cobro para junio 2026 destinados a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad.

Debido a la aplicación del Decreto 274/2024, los haberes de las Pensiones No Contributivas por discapacidad se ajustarán un 2,58%, cifra que se desprende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por INDEC.

Este incremento, sumado a la liquidación de la primera cuota del aguinaldo y la continuidad del refuerzo económico, eleva el ingreso total del mes por encima de los $490.000, representando un alivio financiero clave para los sectores más vulnerables.

Pensiones por discapacidad en junio 2026: composición del haber de ANSES y el impacto del bono de $70.000

El haber mensual de las PNC por discapacidad está técnicamente ligado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), representando el 70% de una jubilación mínima. Con el ajuste de junio 2026, el pago base de ANSES pasará de los $275.221,87 cobrados en mayo a un nuevo piso de $282.322,59.

A este valor se le añade, de manera excepcional y por decisión del Ejecutivo, el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios nominales respecto a los meses anteriores. Es importante destacar que este refuerzo se percibe de forma íntegra junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámites adicionales por parte del beneficiario.

Pensiones por discapacidad junio 2026: cálculo del medio aguinaldo y liquidación final de ANSES

Uno de los puntos más relevantes de la liquidación de junio 2026 para las PNC por discapacidad es el cobro del medio aguinaldo; ANSES calcula este concepto sobre el mejor haber del semestre, excluyendo el bono extraordinario. En esta oportunidad, la primera cuota del aguinaldo asciende a $141.161,30.

De esta manera, la suma de los tres conceptos que componen el bolsillo del beneficiario este mes se desglosa así:

Haber mensual actualizado: $282.322,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo (SAC): $141.161,30

Total a cobrar en junio 2026: $493.483,89

Pensiones por discapacidad: calendario de pagos y consultas en Mi ANSES por terminación de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya ha ratificado el cronograma de acreditaciones para el sexto mes del año. Los pagos se iniciarán el lunes 8 de junio 2026, organizados según la terminación del documento nacional de identidad (DNI). Además, en la primera jornada de pagos se incluirán de forma conjunta las asignaciones familiares del sistema SUAF correspondientes a este grupo.

El cronograma oficial de ANSES para las PNC es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 08/06/2026

DNI terminados en 2 y 3: 09/06/2026

DNI terminados en 4 y 5: 10/06/2026

DNI terminados en 6 y 7: 11/06/2026

DNI terminados en 8 y 9: 12/06/2026

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación ingresando a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a partir del 8 de junio 2026, donde figurará el recibo de haberes digital con todos los conceptos discriminados.