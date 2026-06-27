El Gobierno comenzó a operar el CNA: el primer centro de inteligencia antiterrorista del país

Entre marzo y mayo se sumó el personal de cada organismo. A partir de junio se realizarán las primeras labores del programa (Foto: gentileza)

El gobierno Nacional comenzó a operar el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el respaldo técnico del FBI estadounidense.

La fundación del programa de inteligencia surgió con el objetivo de fortalecer la prevención, detección y respuesta frente a amenazas vinculadas al terrorismo. El anuncio fue realizado en el Boletín Oficial.

La creación del centro se confirmó en el Decreto 717/2025, que dispuso la conformación de una estructura específica dentro del sistema nacional de inteligencia. La normativa establece que el organismo estará bajo la órbita de la SIDE y tendrá la facultad de coordinar el intercambio de información tanto con agencias nacionales como extranjeras.

El CNA trabajará de manera conjunta con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores, además de organismos vinculados al control financiero, aduanero y migratorio. También podrá establecer vínculos con organismos provinciales, municipales y entidades internacionales cuando las circunstancias lo requieran.

El nuevo organismo fue concebido como un espacio de coordinación entre las distintas áreas del Estado que intervienen en la lucha contra el terrorismo. Su función principal será concentrar y analizar información de inteligencia para mejorar la capacidad de anticipación y la articulación de respuestas ante posibles riesgos.

El Gobierno anunció el CNA: los objetivos del nuevo programa de inteligencia nacional

El Gobierno busca consolidar un sistema unificado de coordinación en materia antiterrorista, integrando recursos nacionales y cooperación internacional para fortalecer las tareas de prevención, intercambio de información y respuesta frente a potenciales amenazas.

El nuevo esquema buscará adaptar la capacidad de respuesta del Estado a un escenario internacional considerado cada vez más complejo, con amenazas transnacionales que requieren cooperación entre distintos organismos y países.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la cooperación con el FBI de Estados Unidos, que brindó asistencia técnica para el diseño y la puesta en funcionamiento del centro. Las autoridades argentinas consideran que ese acuerdo permitirá fortalecer la profesionalización del sistema y mejorar los mecanismos de intercambio de inteligencia.

El Centro Nacional Antiterrorista también contará con una unidad encargada de elaborar estrategias, protocolos y lineamientos operativos, además de la posibilidad de conformar comités especializados para abordar situaciones específicas. A su vez, la legislación prevé la colaboración de organismos públicos y privados cuando resulte necesario para cumplir sus funciones.

Con información de Infobae