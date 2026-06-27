Horas clave en el Gobierno: Javier Milei recibe a Manuel Adorni y se define su futuro en el Gabinete

Javier Milei regresó de España y se fue directo a la Quinta de Olivos donde espera la llegada de Manuel Adorni. Fuentes oficiales aseguraron que su salida es inminente y la decisión llega luego de que se sumaran nuevos gastos en el patrimonio del jefe de Gabinete que ya se enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni cerca de renunciar al Gabinete

Según se pudo saber, el presidente estaría dispuesto a aceptar la renuncia, pese a que había manifestado que lo quería mantener en su Gabinete ya que confiaba en su «honestidad».

⁠”Esta vez es el propio Manuel que ya reconoce que está desgastado. La salida es consensuada”, dejaron trascender desde el Gobierno al sitio Infobae. Incluso los rumores de su salida comenzaron el viernes por la noche cuando el propio Adorni se reunió con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, para hablar de la situación.

Si bien aún se espera un anuncio oficial se reveló que tras ese encuentro, Karina Milei habría elegido a Diego Santilli como su reemplazante, aunque resta la aprobación del presidente.

La gira de Milei en España: lo último que dijo de Manuel Adorni

El jefe de Estado regresó esta madrugada al Aeroparque Jorge Newbery luego de concretar lo que fue su sexto viaje a España donde mantuvo un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, pero no hubo contacto con el socialista Pedro Sánchez.

La actividad principal de Milei en el exterior fue una invitación de la Universidad CEU San Pablo, una casa de estudios privada y católica de Madrid que suele replicar los debates económicos y geopolíticos del Foro de Davos. Allí, fue orador principal en la apertura de los cursos de verano ante un auditorio colmado de líderes españoles e internacionales. Antes de su exposición, la institución académica le entregó una distinción honorífica.

Posteriormente, mantuvo un encuentro con empresarios de compañías españolas e internacionales, organizado por el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge. Pero en el medio tuvo entrevistas con medios locales donde más allá de hablar de su gestión, se refirió al caso de Manuel Adorni.

En una entrevista con El Observador, manifestó que está dejando que la Justicia sea la encargada de esclarecer los hechos denunciados tras reconocer que él no comprende «temas de derecho».

«Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada», afirmó aunque de igual manera agregó: «Yo creo en la honestidad de Adorni». En otra parte de su declaración, Javier Milei también sostuvo que a sus ministros los banca «hasta las últimas consecuencias».

Revelan nuevos gastos millonarios de Manuel Adorni

El viernes una investigación periodística reveló que Manuel Adorni tuvo un gasto millonario tras concretar la compra de un monitor y dos proyectores para videojuegos por un total de $5.848.589. La operación se suma a la causa judicial en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Según publicó La Nación, las adquisiciones fueron realizadas desde la cuenta de Mercado Pago del funcionario, aunque los pagos se efectuaron con tarjetas de crédito pertenecientes a dos empleados de la entonces Vocería Presidencial: Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno.

De acuerdo con la investigación, el 19 de agosto de 2025 se compró un monitor Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas por $2.184.999, utilizando la tarjeta de Schiuma. Días antes, el 13 de agosto, se adquirieron dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, valuados en $1.831.795 cada uno, mediante la tarjeta de Aluju.

El informe destaca que el monto total de las compras superaba el salario mensual estimado que percibía Adorni en ese momento, calculado en alrededor de $3,5 millones.

La revelación se conoce mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga presuntas inconsistencias patrimoniales del funcionario, entre ellas la declaración de US$513.000 que Adorni atribuyó a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018. La pesquisa también analiza el uso de efectivo en remodelaciones de propiedades y otros movimientos patrimoniales