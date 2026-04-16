Argentina inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo tras un acuerdo entre la SIDE y el FBI

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA) en un acuerdo conjunto con el FBI estadounidense. El evento de apertura se realizó este jueves y contó la presencia del embajador de Washington en Argentina, Peter Lamelas.

El Gobierno aclaró el objetivo del centro es intercambiar información e inteligencia en materia de terrorismo.

Inauguraron el Centro Nacional de Antiterrorismo en Argentina

La confirmación de apertura se realizó mediante un comunicado difundido por la SIDE en redes sociales. En el mismo, expresa: «El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla. Después de décadas de abandono e improvisación, estamos profesionalizando el Sistema de Inteligencia Nacional. Tras los atentados sufridos por nuestro país, esta es la primera medida concreta del Estado Argentino en 25 años para fortalecer y coordinar la lucha contra el terrorismo».

En paralelo, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, destacó que «la participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial». También señaló: «En un mundo cada vez más inestable y complejo, el Estado continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos, amenazas y proteger los intereses de la Nación».

El funcionario explicó que la misión del centro es coordinar el «intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio».

La creación del CNA se había oficializado en octubre del 2025 a través del Decreto 717/2025 y según la medida, el centro deberá: requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

También deberá cumplir con funciones como elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.

Con información de La Nación