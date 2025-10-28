El Congreso podría sesionar en diciembre para aprobar el Presupuesto y otros proyectos clave

El Gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con el Presupuesto 2026, presentado en septiembre, y analizar posibles reformas, entre ellas la laboral, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. La convocatoria se formalizará esta semana desde Casa Rosada, con el objetivo de que la actividad legislativa se extienda durante diciembre.

«Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana. Con las extraordinarias, la idea es postergar el debate en la búsqueda de mayores consensos», explicaron desde el entorno del Ejecutivo. La medida busca también aprovechar la nueva composición de la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza (LLA) tendrá mayor representación a partir del 10 de diciembre, lo que le permitirá controlar comisiones centrales y el debate en el recinto.

Hasta el momento, la oposición había definido un cronograma de audiencias para el Presupuesto, con tratamiento en la Cámara de Diputados previsto para el 11 de noviembre y su posterior paso por el Senado antes de que finalicen las sesiones ordinarias.

Sin embargo, el Ejecutivo apuesta a ganar tiempo y asegurar apoyos para lograr un consenso más amplio con el recambio legislativo.

Inocencia Fiscal y otras iniciativas: el Congreso podría extender el tratamiento desde diciembre

El temario de las extraordinarias podría incluir también el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el regreso de los «dólares del colchón» al sistema financiero. Sobre esto, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, señaló que podría extenderse el plazo de tratamiento a partir del 1° de diciembre, luego de la finalización de la actividad ordinaria.

«Están trabajando hace un año en una agenda muy nutrida, con los temas centrales que necesita Argentina para seguir desarrollándose, y los trabajos están muy avanzados para ser presentados en el Congreso de la Nación», sostuvo Catalán en Radio Rivadavia, y agregó: «Intuyo que no esperaremos, conociendo al Presidente, así que puede haber un llamamiento a extraordinarias. No lo descarto».

Desde el Congreso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que la idea es continuar sesionando de manera consecutiva, interrumpiendo solo durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.