El Gobierno activó el diálogo con gobernadores: el foco puesto en reformas claves y el Presupuesto 2026

Funcionarios de la Casa Rosada activaron diálogos preliminares con gobernadores provinciales para avanzar en acuerdos sobre reformas estructurales clave y el Presupuesto 2026. La iniciativa sigue la convocatoria al consenso realizada por el presidente Javier Milei, quien busca el acompañamiento del Congreso para su agenda de gestión.

Altas fuentes gubernamentales confirmaron a Infobae el inicio de estas conversaciones, que aún se desarrollan de manera informal. El objetivo principal es asegurar el respaldo necesario para la Ley de Presupuesto del próximo año y para las reformas estructurales que el Ejecutivo planea lanzar a partir de diciembre. Un integrante del Gabinete señaló que las tratativas abarcan «todo lo que podamos negociar».

Tras el reciente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Milei enfatizó su compromiso de impulsar reformas, priorizando las de carácter tributario y laboral. El presidente analizó que el cumplimiento de su «contrato con los argentinos» para bajar la inflación y reducir la pobreza requiere un Congreso «que trabaje en sintonía», lo cual se logra mediante el diálogo.

El Gobierno activó el diálogo con gobernadores y busca trabajar en «Provincias Unidas»

Si bien varias provincias contactadas mostraron disposición a concurrir a la Casa Rosada, no todos los mandatarios serán convocados. Gobernadores identificados con «Fuerza Patria», como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), no estarían siendo considerados. Milei calificó a Kicillof como «parte del problema» por «abrazar ideas comunistas».

No obstante, el Presidente ratificó que continuará trabajando con los gobernadores de «Provincias Unidas», aclarando que las disputas previas fueron «pirotecnia electoral». Aseguró que existe consenso sobre las reformas necesarias para «hacer grande a la Argentina nuevamente», más allá de matices ideológicos.

En cuanto a la agenda legislativa, Milei adelantó que la prioridad será una reforma impositiva para simplificar el sistema, bajar la carga fiscal y, consecuentemente, generar más recursos en el sector privado, empleo y mejores salarios. Esto, a su vez, facilitará la modernización del régimen laboral.

Fuentes cercanas a Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo indicaron que los contactos iniciales con gobernadores se limitaron a felicitaciones por los triunfos provinciales de La Libertad Avanza, que obtuvo la victoria en 16 de las 24 provincias del país.