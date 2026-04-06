El Gobierno de Río Negro convocó a la paritaria docente para el jueves y seguirá con la negociación salarial

Los paritarios de Educación y de Unter volverán a juntarse el jueves. Foto: Marcelo Ochoa.

La secretaría de Trabajo de Río Negro convocó a la Unter y al ministerio de Educación para el jueves 9 y volverán a negociar salarios. Simultáneamente, el gremio de los docentes prevé reunir este martes a su Congreso en Bariloche.

Por su parte, también el jueves 9, se realizará la paritaria con ATE y UPCN para analizar el pago de las recategorizaciones en la administración pública.

En relación con la Unter, esa organización cumple con un impasse en su plan de lucha -que incluye dos paros suspendidos- mientras espera continuar con la discusión de la pauta del primer cuatrimestre.

Este lunes, Trabajo formalizó el llamado a paritaria para el jueves, a partir de las 11.

Con el reinicio del ciclo escolar y un creciente descontento por parte del sector educativo, la Unter cumplió con paros de actividades, pero, en marzo, lo suspendió para volver a la negociación. Aun sin paritarias, la semana pasada, convocó a un Congreso con sede en Bariloche donde citó a sus 18 seccionales que concurrirán con sus mandatos.

En el encuentro se discutirán demandas relacionadas con condiciones laborales y actualización de haberes

El Congreso Extraordinario busca dar continuidad a los reclamos por mejoras en las condiciones laborales, actualización salarial y reconocimiento del gremio docente en la toma de decisiones con participación plena.

El conflicto salarial que se desarrolla plantea la falta de «consenso real» y «el rechazo a bonos no remunerativos. «¡Los bonos no son salario! La recomposición debe ser real», resaltó la Unter.

Además, se plantea retomar acciones en caso de carecer nuevamente de respuestas.