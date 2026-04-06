El Gobierno de Río Negro convocó a la paritaria docente para el jueves y seguirá con la negociación salarial
La negociación salarial se reanudará el jueves 9, mientras los gremios analizan sus mandatos en distintas instancias internas.
La secretaría de Trabajo de Río Negro convocó a la Unter y al ministerio de Educación para el jueves 9 y volverán a negociar salarios. Simultáneamente, el gremio de los docentes prevé reunir este martes a su Congreso en Bariloche.
Por su parte, también el jueves 9, se realizará la paritaria con ATE y UPCN para analizar el pago de las recategorizaciones en la administración pública.
En relación con la Unter, esa organización cumple con un impasse en su plan de lucha -que incluye dos paros suspendidos- mientras espera continuar con la discusión de la pauta del primer cuatrimestre.
Este lunes, Trabajo formalizó el llamado a paritaria para el jueves, a partir de las 11.
Con el reinicio del ciclo escolar y un creciente descontento por parte del sector educativo, la Unter cumplió con paros de actividades, pero, en marzo, lo suspendió para volver a la negociación. Aun sin paritarias, la semana pasada, convocó a un Congreso con sede en Bariloche donde citó a sus 18 seccionales que concurrirán con sus mandatos.
En el encuentro se discutirán demandas relacionadas con condiciones laborales y actualización de haberes
El Congreso Extraordinario busca dar continuidad a los reclamos por mejoras en las condiciones laborales, actualización salarial y reconocimiento del gremio docente en la toma de decisiones con participación plena.
El conflicto salarial que se desarrolla plantea la falta de «consenso real» y «el rechazo a bonos no remunerativos. «¡Los bonos no son salario! La recomposición debe ser real», resaltó la Unter.
Además, se plantea retomar acciones en caso de carecer nuevamente de respuestas.
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