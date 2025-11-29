Estados Unidos confirmó que Argentina activó USD 2.500 millones del swap negociado entre los gobiernos de Javier Milei y Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que en octubre activó 2.500 millones de dólares del swap por USD 20.000 millones que habían acordado los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump. La operación se realizó contra pesos que salieron del Banco Central.

La confirmación llegó con la publicación del informe que realiza el Estado Financiero Mensual del Fondo de Estabilización de Cambios correspondiente a octubre. En el documento recuerda que el Fondo cuenta con un «acuerdo de estabilización cambiaria» con el BCRA por 20 mil millones de dólares y fue «en virtud de ese acuerdo» que el mes pasado «el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, actuando a través del ESF, y el BCRA llevaron a cabo una operación de swap mediante la cual el BCRA intercambió pesos por 2.500 millones de dólares«.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había confirmado a mediados de noviembre en una entrevista a la cadena MSNBC que el Gobierno de Javier Milei realizó un desembolso que correspondía a un tramo del swap. En ese entonces contó que «se utilizó una pequeña cantidad» de la línea de crédito habilitada por Estados Unidos para la Argentina, y resaltó: «Obtuvimos ganancias con ello«.

Tras esto Bessent señaló que el Tesoro empleó su hoja de balance con un fin único «estabilizar a la Argentina» antes de los comicios legislativos.

Las transferencias entre Argentina y Estados Unidos

El analista financiero Christian Buteler, opinó al respecto: «El Tesoro de los Estados Unidos informa que dentro del acuerdo de estabilización cambiaria firmado con el BCRA por USD 20.000 millones, en octubre activó el swap por USD 2.500 millones. El BCRA sigue sin informar sobre esta operación mostrando una falta de transparencia total».

El mes pasado la consultora 1816 había identificado que los swaps documentados por el Banco Central correspondían al acuerdo aún vigente con China y se detectó un posterior aumento de USD 2.500 millones en la línea de intercambio de moneda que llevó a la interpretación de que habían activado un tramo del swap con Estados Unidos. Sin embargo no se brindaron precisiones oficiales al respecto.

Especialistas realizaron seguimiento de las operaciones y marcaron una cronología de los hechos. De esta manera se detectó que entre el 9 y el 25 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos compró pesos argentinos por cerca de 2 mil millones de dólares con el fin de moderar las tensiones en el mercado de cambios y mejorar la posición financiera del Gobierno argentino en la previa de las elecciones legislativas. La intervención terminó con el triunfo de La Libertad Avanza.

La consultora anteriormente mencionada, advirtió que la activación del intercambio de monedas con el Tesoro de Estados Unidos impactó de lleno en las reservas internacionales de la autoridad monetaria argentina. En este sentido remarcaron: «Como el BCRA pasó a tener un nuevo pasivo por USD 2.500 millones y además crecieron los pases en moneda extranjera otros USD 1.000 millones, las reservas netas caen un total de USD 3.500 millones». Y señalaron que esta caída complica las metas pautas con el FMI respecto a la acumulación de reservas.

El Tesoro estadounidense ya había informado oficialmente que a mediados de octubre, transfirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) por un total de USD 872 millones a la Argentina los cuales fueron utilizados a inicios de noviembre para afrontar el último pago anual ante el Fondo Monetario Internacional.

La operación fue apuntada en la sección donde registran las transacciones de DEGs del Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos y se encuentra reflejada en la página oficial del FMI. Según lo informado por el sitio Infobae, en octubre las tenencias de DEGs de la Argentinas subieron 640,8 millones y esta cifra coincide con la reducción equivalente observada en las reservas de Estados Unidos: de 127.451,3 millones a 126.810,5 millones en el mismo periodo.

El registro de estas variaciones es lo que termina de confirmar la existencia de una transferencia directa entre ambos países. El Tesoro de Estados Unidos en su sitio identificó una «venta» de estos activos a la Argentina por un total de USD 872 millones.

Con información de Infobae