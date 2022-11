El Gobierno de Río Negro mueve piezas para reactivar el relevamiento de las comunidades indígenas

El ministro de Gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler, aprovechó el recambio de autoridades en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para tender puentes en el intento de retomar el relevamiento de pueblos originarios, que está paralizado desde hace años y no registró avance alguno durante la gestión de Magdalena Odarda en el organismo nacional.

Buteler “contactó formalmente” al nuevo director del Inai, Alejandro Marmoni, para “manifestar la voluntad de retomar la instancia de diálogo” que derive en la firma de un nuevo convenio de relevamiento de las comunidades, tal como lo prevé la ley 26.160, según comunicaron hoy desde la provincia.

El ministro recordó que durante la gestión anterior en el organismo habían avanzado “en los términos y acuerdos de varias de las cláusulas propuestas” y esperan desde Río Negro poder darle la puntada final.

La difusión del contacto se anticipa al parlamento de las comunidades mapuche tehuelches de la provincia que se realizará el viernes y sábado en esta ciudad.

Buteler dijo que no hay una relación directa con ese encuentro, pero decidieron hacer público el planteo ante el INAI “para que las comunidades sepan que ese tema está pendiente y que hay una iniciativa” del gobierno para resolverlo.

El ministro dijo que el proceso sufrió varias trabas durante la gestión Odarda, que ahora decidieron ponerse “a disposición” para avanzar con el convenio y que le corresponde encabezar al INAI como “autoridad de aplicación” de la ley de relevamiento.

Admitió que el resto de las provincias con presencia de comunidades indígenas ya tienen sus convenios y solo Río Negro quedó postergada porque Odarda “puso palos en la rueda”.

Lo económico no sería una traba porque según Buteler, la Nación garantiza el financiamiento de la tarea técnica y “la provincia aporta la logística”, con la coordinación del Codeci.

Una deuda histórica

El coordinador Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, dijo que existe una deuda de años con el cumplimiento de la ley nacional y que en la provincia solo avanzaron las “carpetas” de unas 60 comunidades y quedan 100 sin relevar.

Interpretó que la comunicación del ministro con el INAI “es una jugada política”. Dijo que le parece “hipócrita” que pretendan acelerar los relevamientos “cuando persisten los conflictos territoriales, cuando pidieron el desalojo de la Winkul Mapu en Mascardi y pretenden hacer lo mismo con la Quemquemtreu en Cuesta del Ternero y mientras quieren iniciar el proyecto minero Calcatreu”.

Según Carriqueo, el convenio de relevamiento “se podría firmar inmediatamente, pero eso no soluciona los conflictos territoriales, porque siguen los pedidos de desalojo” y la Provincia se niega a establecer una mesa diálogo “sobre el extractivismo”.

El dirigente mapuche dijo que si hasta ahora no avanzó la ley 26.160 en Río Negro es “porque el gobierno ha querido manejar el tema a su gusto y placer. Ellos se apoyan en una interpretación restrictiva que la ley no tiene por ningún lado. No contemplan el aspecto social y el antropológico”.

En el caso del emprendimiento Calcatreu, Carriqueo dijo que el gobierno de Arabela Carreras “no está cumpliendo el requisito de la consulta previa, libre e informada” con las tres comunidades involucradas.

Y en relación con los relevamientos, aseguró que aun los que ya están aprobados han sido desconocidos “como el caso de Mariano Solo en Colan Conhue, o el de la comunidad Buenuleo”.