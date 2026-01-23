Obras sociales sindicales acumulan una deuda de 1.491 millones de pesos con el hospital de Bariloche

En el hospital Ramón Carrillo de Bariloche atienden con frecuencia afiliados de obras sociales. (foto de archivo)

En el hospital Ramón Carrillo de Bariloche atienden con frecuencia a afiliados de varias obras sociales sindicales que recurren al sistema de salud público, cuando prestadores privados les cortaron la cobertura.

El problema se origina cuando la institución golpea la puerta de la obra social, para recuperar el costo de esas prestaciones. Fuentes hospitalarias informaron a Diario RÍO NEGRO que la deuda acumulada de cuatro obras sociales, sobre todo, de los dos años últimos asciende a 1.491 millones de pesos.

Se trata de Osuthgra que le debe al hospital Ramón Carrillo 531.119.000 pesos; UP, que adeuda 490.120.000 pesos, mientras que Osecac tiene pendiente el pago de 322.100.000 pesos y Ospat 147.700.000 pesos, indicaron las fuentes.

Este diario consultó al director del hospital Ramón Carrillo, Víctor Parodi, por la situación y señaló que en forma periódica afiliados de obras sociales sindicales se atienen en el hospital de la ciudad.

Comentó que UP “está en una situación crítica” y no está garantizando las prestaciones médicas a sus afiliados. Por eso, “tienen que concurrir al hospital”.

El inconveniente es que algunos de esos afiliados se presentan en los consultorios del hospital local y alegan que Ospat tiene un convenio, porque es la información que reciben en la obra social.

Pero no es correcto. Parodi negó la existencia de un convenio entre Ospat y el hospital. Dijo que no existe ninguna obra social con prioridad.

Se acumulan las deudas

Parodi sostuvo que el paciente ingresa al hospital, donde se verifica si tiene obra social sindical o una prepaga. Muchas veces recurren al hospital por una prestación puntual o porque los prestadores privados no los atienden por algún inconveniente.

Comentó que esa prestación se factura. Explicó que esa facturación se manda para pedir el pago correspondiente, pero eso no ocurre con algunas obras sociales, que demoran en abonar y de esa forma se acumulan prestaciones impagas.

Aclaró que el hospital asiste a las personas que no tienen ningún tipo de cobertura. Pero aquellos que cuentan con una obra social o prepaga deben pagar.

Parodi dijo que las prepagas, por ejemplo, “están pagando” por las prestaciones a sus afiliados. En el caso del Ipross, que es la obra social de los estatales rionegrinos, sostuvo que “ha ido pagando, no como quisiéramos, pero va pagando todos los meses”.

Evaluó que para el hospital es importante percibir esos pagos por las prestaciones facturadas porque “nosotros también tenemos que pagarlos a nuestros proveedores”.

Comentó que antes los pagos a las obras sociales se reclamaban por intermedio de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero el Gobierno nacional dio de baja ese mecanismo. “Hoy, cada hospital tiene que intimar judicialmente por intermedio de la Fiscalía de Estado”, informó Parodi.

En el sindicato gastronómico quieren saber sobre la deuda

El secretario general del sindicato gastronómico de Bariloche, Nelson Rasini, explicó que “somos una unión y la obra social funciona con una cápita. Dijo que toda la facturación de las prestaciones llega a la sede central de Osuthgra y se liquida a los 30 días.

Dijo que no estaba al tanto de que existiera una deuda de la obra social con el hospital o que hubiese una intimación de pago. “No nos han corrido traslado”, indicó.

Recordó que en la época de la pandemia se quedaron sin prestador y los afiliados recurrieron al hospital local. Pero ahora tienen convenio con una clínica privada y con Intecnus, que deben abonar en forma anticipada por las prestaciones. Destacó que también cuentan con los consultorios que puso en marcha el gremio en su sede de calle Yatasto casi Onelli. Por eso, se mostró sorprendido por la deuda que reclaman desde el hospital Ramón Carillo.

Rasini dijo que estaría bueno conocer cómo se compone esa deuda, qué prestaciones se reclaman, para enviarla a la casa central de la obra social.