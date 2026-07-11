El Gobierno define la agenda internacional de Javier Milei con foco en inversiones y nuevos viajes

El presidente Javier Milei ya expresó su intención de no descuidar el plano internacional y por ello informó que planifica visitar varios países antes de que termine el año. Una de las travesías que podría incluir su agenda es un encuentro con el primer ministro de Inglaterra Keir Starmer en Reino Unido, la fecha aún está sin definir.

Javier Milei ajusta su agenda internacional

Desde el Gobierno indicaron que la idea es que el jefe de Estado pise territorio inglés antes de fin de año y sería una iniciativa que se enmarcaría dentro de una gira comercial que planean concretar bajo el nombre de Argentina Week.

El oficialismo quiere que el evento se realice en Londres y se prevé, tal como sucedió en marzo cuando se realizó en Nueva York, que Javier Milei exhiba las bondades del plan económico que motorizó desde que inició su gestión en diciembre 2023.

Junto con la búsqueda de inversiones, el Gobierno sumó otro eje a su agenda: en junio de 2026 solicitó unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Desde el oficialismo aseguraron que esta medida no implica dejar de lado el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Si se llega a aprobar su ingreso, Argentina compartirá por primera vez desde la Guerra de Malvinas un bloque de libre comercio con Reino Unido, socio pleno de este tratado.

La noticia fue comunicada por el canciller Pablo Quirno. El ministro remarcó que pisar el bloque permitiría ampliar mercados para productos argentinos. La medida busca mejorar el acceso de los bienes y servicios nacionales a nuevos mercados y ampliar las oportunidades en sectores clave como la agroindustria, la minería, la energía y la economía del conocimiento.

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia mucho más amplia de apertura comercial que impulsó la gestión libertaria, una que incluye el respaldo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otro lado, Javier Milei también anticipó que pretende estar: en la asunción de la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori, el 26 de julio; en el acto del mandatario electo de Colombia Abelardo de la Espriella el 7 de agosto; y evalúa reunirse con la primera figura de Ecuador, Daniel Noboa, también en el octavo mes del año.

Además, en la agenda del mandatario figuran dos nuevos viajes a Estados Unidos: el primero se haría hacia finales de septiembre con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el segundo a principios de diciembre, en Mar-a-Lago, Florida, por la Cumbre del G20 programada del 14 al 16 del mes.

Con información de Noticias Argentinas