El Gobierno define prioridades legislativas: foco en la Ley de Glaciares y posible insistencia con Hojarasca

El Gobierno pone en marcha su agenda legislativa esta semana. Entre las prioridades está la ya discutida reforma de la Ley de Glaciares, pero no descartan la inclusión de otros proyectos.

En los últimos días se difundió que el equipo de Javier Milei está revisando el proyecto del Código Penal que se anunció en diciembre, y el paquete en defensa de la propiedad privada. También se analiza insistir con la Ley de Hojarasca para concretar la eliminación de 70 leyes que fueron sancionadas por distintas administraciones.

La agenda legislativa del Gobierno: prioridades y otros planes en marcha

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la reunión de la mesa política que convocó la semana pasada, anunció que el Poder Ejecutivo insistirá con la modificación del Código Penal. Se trata del proyecto en el que trabajó el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, y que ahora revisa el equipo que lidera Juan Bautista Mahiques con el objetivo de implementar algunos cambios.

Adorni indicó que también se insistirá en el paquete que contempla la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

A estos proyectos podría sumarse la Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la eliminación de 70 leyes. La misma fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024 y su tratamiento no prosperó.

Sturzenegger argumentó que la normativa «busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones».

La semana para el Gobierno aún no empezó debido al fin de semana largo que se creó el 24 de marzo que conmemora los 50 años del último golpe militar de 1976 en Argentina, por lo tanto al oficialismo solo le quedan tres días hábiles para avanzar con su agenda.

Recién el miércoles se podrá conocer en detalle cómo será la agenda, lo único que ya tiene fecha son las audiencias públicas para debatir la Ley de Glaciares, una de las prioridades del Ejecutivo.

El cronograma legislativo, según lo informado, incluye el desarrollo de una audiencia pública sobre el tema que contó con más de 65000 inscriptos a repartirse entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo. Se trata de uno de los principales reclamos de un puñado de gobernadores mineros aliados, varios de los que participaron de la Argentina Week.

Todavía hay detalles de la hoja de ruta legislativa que restan definir, en este grupo figuran los cambios en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Los cambios en el sistema democrático también son materia de debate interno, varias funcionarios del bloque libertario prometen que figurará en la segunda tanda de proyectos que girará el Ejecutivo, después de que resuelva el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Con información de Infobae