El gobierno dejará desierta la licitación de los peajes en Neuquén por el costo de la oferta

La vuelta de los peajes a la provincia de Neuquén no resultó sencilla y el proceso volverá a demorarse, a casi un año y medio del anuncio de Rolando Figueroa. El gobierno declarará desierta la licitación porque la única empresa que seguía en carrera en la licitación presentó una oferta por el doble de lo presupuestado.

Así lo confirmaron a Diario RÍO NEGRO fuentes del Ejecutivo tras analizar la oferta de Edificios Comahue SRL, la única que había pasado el primer filtro de la apertura de sobres, que era el cumplimiento de los requisitos técnicos y formales. Otras tres competidores ya habían sido descartadas el 10 de julio.

El llamado a licitación fue para la instalación y puesta en marcha de Puestos de Control de Peaje y Pesaje Dinámico sobre las rutas provinciales 7 y 17, en el llamado corredor petrolero.

Los trabajos y maquinaria a presupuestar incluían la colocación de una balanza dinámica tipo WIM (Weigh-In-Motion) y una estación de peaje electrónico tipo Free Flow, según informó el gobierno en la convocatoria.

Edificios Comahue SRL presentó una oferta superior a 3.985 millones pesos, cuando el presupuesto oficial de la licitación había sido de 1.945 millones.

En el gobierno ahora evalúan convocar a una contratación directa, pero no trascendió con qué empresa.

La negociación con AUSA que se frenó

El año pasado, durante la gestión de Rubén Etcheverry en el ministerio de Infraestructura, se había avanzado en una contratación de ese tipo con AUSA, la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que administra los peajes de las autopistas, pero también se había descartado por considerar, en ese momento, que el costo era muy elevado.

El monto que se había planteado era de más de 100.000 dólares al mes, lo que arrojaba casi 1,5 millones de dólares para el primer año de la prueba.

Etcheverry había dicho en ese momento que no se llamó a una licitación porque AUSA “es una empresa del Estado y los precios frente a cualquier otra oferta eran muchísimo más convenientes”. Además, se argumentó que era la única empresa con el know how para hacerlo en los tiempos que pretendía el gobierno.