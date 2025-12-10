Los seis ejes que presentó el Consejo de Mayo como propuestas clave para reformar la economía argentina

El Gobierno presentó el documento final que elaboró el Consejo de Mayo. El texto reúne distintas propuestas que buscan transformar aspectos centrales de la economía argentina a través de distintos proyectos entre los que se resaltan cambios en el régimen laboral, la protección de la propiedad privada y otras reformas.

Los cambios plasmados en proyectos de ley, serán tratados en las sesiones extraordinarias que iniciaron este miércoles y se extenderán hasta el próximo 30 de diciembre.

Los seis ejes que presentó el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo plasmó el cambio de la economía argentina en seis ejes centrales:

1- Inviolabilidad de la propiedad privada

En este punto, presentó una serie de proyectos que nombró de la siguiente manera:

Derogación de restricciones en la Ley de Manejo del Fuego : elimina prohibiciones desproporcionadas tras incendios.

: elimina prohibiciones desproporcionadas tras incendios. Reforma de la Ley de Expropiaciones : indemnización a valor de mercado, tasaciones independientes y límites estrictos a la ocupación temporánea de hasta 60 días.

: indemnización a valor de mercado, tasaciones independientes y límites estrictos a la ocupación temporánea de hasta 60 días. Procedimiento de desalojo : entrega inmediata del inmueble ante usurpación, notificación electrónica y sanciones a desalojos injustificados.

: entrega inmediata del inmueble ante usurpación, notificación electrónica y sanciones a desalojos injustificados. Modificación del régimen de regularización dominial: permite transferir inmuebles a personas jurídicas, aumentando el valor y la inversión.

permite transferir inmuebles a personas jurídicas, aumentando el valor y la inversión. Reforma de la Ley de Tierras: elimina restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros, manteniendo controles para entes estatales extranjeros.

2- Equilibrio fiscal y baja del gasto público

El segundo eje busca el equilibrio fiscal y reducir el gasto público, una iniciativa que el Gobierno impulsó desde que inició la gestión de Javier Milei. Para ello el Consejo de Mayo redactó los siguientes proyectos de ley:

Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: prohíbe déficits financieros, obliga a ajustes automáticos y sanciona penalmente el incumplimiento.

prohíbe déficits financieros, obliga a ajustes automáticos y sanciona penalmente el incumplimiento. Disciplina presupuestaria : todos los gastos deben estar en el presupuesto; prohibición de adelantos del Banco Central.

: todos los gastos deben estar en el presupuesto; prohibición de adelantos del Banco Central. Acuerdo “a la Maastricht” para provincias : límites al endeudamiento y déficit provincial.

: límites al endeudamiento y déficit provincial. Reducción del gasto público: objetivo de converger al 25% del PIB, congelando el gasto real y condicionando transferencias nacionales al cumplimiento de metas provinciales.

3- Reforma tributaria

El objetivo del Consejo de Mayo es lograr una simplificación y reducción con la reforma tributaria. Para ello propuso los siguientes cambios:

Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) : reducción de contribuciones patronales para nuevos empleos.

: reducción de contribuciones patronales para nuevos empleos. Promoción del Empleo Registrado (PER) : regularización de relaciones laborales con condonación de sanciones.

: regularización de relaciones laborales con condonación de sanciones. Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) : amortización acelerada y devolución anticipada de IVA.

: amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Eliminación de impuestos internos y cedulares.

Proyecto de Ley de Reforma del Procedimiento y Régimen Penal Tributario: presunción de inocencia, extinción de acción penal por pago, simplificación de declaraciones y reducción de plazos de prescripción.

4- Explotación de recursos naturales y acuerdo con provincias

En cuanto la explotación de recursos naturales, planteó:_

Reforma de la Ley de Glaciares : definición precisa del área protegida para dar certeza a la minería.

: definición precisa del área protegida para dar certeza a la minería. Modificación del régimen de zonas frías y Ley de Bosques

Modernización de la Ley de Acuicultura : habilita nuevos sistemas productivos y refuerza el federalismo operativo.

: habilita nuevos sistemas productivos y refuerza el federalismo operativo. Derogación de la Ley de Gas Licuado de Petróleo.

Eliminación de leyes de compre y mano de obra local.

5- Reforma laboral

Este fue el punto que más repercusión generó en el país. El Gobierno planteó que se trata de una «modernización» laboral con la cual busca flexibilidad, formalización y descentralización. Como parte del proyecto, el Consejo propuso:

Eliminación de la ultractividad : renegociación obligatoria de convenios colectivos.

: renegociación obligatoria de convenios colectivos. Prelación de convenios: prioridad a los de empresa o región sobre los nacionales.

prioridad a los de empresa o región sobre los nacionales. Reducción de la carga fiscal sobre el trabajo y creación de Fondos de Asistencia Labora l.

l. Modernización de la Ley de Contrato de Trabajo: mayor seguridad jurídica, límites a la solidaridad y digitalización de registros.

mayor seguridad jurídica, límites a la solidaridad y digitalización de registros. Marco específico para trabajadores de plataformas y agrarios.

Regulación de servicios esenciales y sanciones a prácticas sindicales desleales.

Incentivos a la formalización y regularización laboral.

Derogación de leyes “obsoletas” o “no exitosas” como la que regula el teletrabajo.

6- Apertura comercial e inserción internacional

Reducción de aranceles y barreras paraarancelarias , eliminación de retenciones selectivas.

, eliminación de retenciones selectivas. Estrategia de apertura gradual y competitiva, priorizando sectores con ventajas dinámicas.

Modernización del marco institucional

Incentivos a la exportación y mejora de la infraestructura logística.

Monitoreo público-privado de la competitividad sectorial.

