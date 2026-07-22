Oficializaron 29 cargos en la Justicia: entre ellos está el exsecretario de Lijo que tendrá las causas de Insaurralde y la AFA

El Gobierno publicó una nueva tanda de nombramientos en la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal. Mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, se confirmaron 29 designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos que cumplirán funciones en distintas jurisdicciones del país.

Las designaciones claves en la Justicia

Entre los nombramientos figura Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por el juez de Quilmes Luis Armella.

Rodríguez Ponte ejerció como secretario del juez federal Ariel Lijo y recientemente, había defendido su postulación durante las audiencias públicas que se realizaron en el Senado.

Según la información difundida, el juzgado que encabezará tiene una jurisdicción estratégica dentro de la Justicia federal. Entre otras competencias, interviene sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en esa localidad.

Además, el tribunal tiene entre sus expedientes:

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.

que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense y a su expareja La causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la AFA y la financiera Sur Finanzas: en este caso está imputado el empresario Ariel Vallejo, señalado en la pesquisa por sus presuntos vínculos con el presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia.

Por otra parte, el Ejecutivo nacional nombró a Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia de Chaco.

Sabadini alcanzó notoriedad por su participación en investigaciones de gran repercusión pública como una causa por facturas apócrifas que alcanzó al empresario Lázaro Báez, expedientes vinculados a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y actuaciones judiciales que involucraron al exgobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Los decretos publicados también incluyen la designación de Ángel Roger Luna Roldán como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Su postulación había recibido impugnaciones durante el tratamiento de los pliegos en el Senado.

En total, son 29 las designaciones que se dividen en magistrados, fiscales y defensores públicos, además de seis conjueces federales, para cargos en Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Salta, Mendoza, Corrientes, Misiones y otras jurisdicciones del país.

Con información de Clarín