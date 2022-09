El Gobierno desmintió estar trabajando en proyectos para regular «los discursos de odio»

La portavoz de presidencial, Gabriela Cerruti, desmintió los trascendidos que aseguran que el Gobierno trabaja en proyectos de ley para regular los «discursos de odio», luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner.

“No hay ningún proyecto analizando que vaya en línea con lo que dicen. Los medios instalan su propia realidad”, apuntó la portavoz en diálogo con El Destape Radio, y agregó: «En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de Alfonsín hasta nuestro código penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen”.

Si bien negó que el oficialismo esté planificando una ley contra los discursos de violencia, la funcionaria del entorno del presidente Alberto Fernández reveló que el Gobierno está tratando de afrontar el problema de la violencia generada en las redes sociales.

«Los microclimas que se generan en las redes y que llevan a que grupos pasen a la realidad son problemas de los cuales debemos hablar. Si querés hablar de convivencia democrática, y cuando intentamos empezar a tratar de hablar nos van a decir ‘la ley’, ‘la mordaza, ‘Venezuela’. Cálmense, bajen un cambio, estamos tratando de ver cómo afrontar un tema que es problema de todos«, amplió.

La portavoz apuntó también contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, a quien cuestionó por no repudiar el magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner al tiempo que aseguró que busca construir su perfil sobre un grupo de «fanáticos» radicalizados.

«Si vos tenes un partido donde la presidenta llevamos cinco días y todavía no condenó un intento de magnicidio tenemos un problema más serio… Bullrich se dirigido a un grupo muy fanático de la sociedad y que eso la lleva a la regla más elemental de la democracia, si sos la presidente de un partido democrático y tenes un intento de magnicidio contra la vice, tenés que repudiarlo. Eso se hace. No se pregunta. Me parece que tenemos un problema que si cree que van a construir sobre grupo de fanáticos lo que hacen es alentarlos, y ahí tenés a los Trump y a los Bolsonaros», afirmó.

Voces a favor de límites

El asesor presidencial Alejandro Grimson, en declaraciones publicadas en el diario La Nación, se había expresado por un proyecto de ley que regule los discursos de odio: “Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio para lograr convivencia democrática sin violencia”, que “debería “plasmarse en una ley o en un conjunto de leyes”.

En tanto la presidenta del Inadi, Victoria Donda, sostuvo en un artículo en Infobae: “las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei. (…) El discurso de odio no es contra cualquiera, es contra el peronismo, contra el kirchnerismo. El odio que se concentra en la figura de Cristina es muy grande, como el que se concentró en Evita”. El interbloque Juntos por el Cambio la denunció por este escrito.

Noticias Argentinas