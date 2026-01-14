El Gobierno inició el proceso para dar de baja tres prepagas: cuáles son y por qué motivos dejarán de operar

El Gobierno Nacional confirmó este lunes que inició el proceso para dar de baja definitiva a tres empresas de medicina prepaga. La medida se oficializó a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, donde se detalla que las firmas no cumplen con los requisitos para mantener su inscripción.

La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que inició el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva y dar de baja el registro provisorio de las entidades.

Cuáles son las empresas dadas de baja

Las compañías afectadas por la resolución y que serán excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) son:

Staff Médico S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1079-4).

Sancor Medicina Privada S.A. (RNEMP 1-1723-8).

Obra Social del Personal Aeronáutico (R.N.E.M.P. Nº 6-1083-6).

A pesar de la alarma que suele generar este tipo de anuncios, el organismo aclaró que el motivo de la decisión es que ninguna de las tres entidades registra afiliados activos.

Esta acción se enmarca en el plan de un «reordenamiento del sistema de salud», mediante el cual ya fueron excluidas más de 100 prepagas que figuraban inscriptas de manera provisoria pero no operaban regularmente, informó la administración de Javier Milei.

