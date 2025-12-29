Alquileres, medicinas prepagas, tarifa de gas y telefonía: los incrementos confirmados para enero 2026

El 2026 llegará con nuevos aumentos desde enero. Entre ellos las tarifas de energía, alquileres, combustibles, y servicios como telefonía y medicina prepaga.

Según los datos difundidos por el Indec, la inflación acumulada de enero a noviembre de este año es del 27,9%. Según las consultoras, la cifra de diciembre estimada oscilaría en un rango de 2,5 a 2,8%.

Alquileres con aumentos en enero 2026

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 36,39%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los que se rigen por IPC y son de Neuquén, puede tener en cuenta esta calculadora.

Medicinas prepagas y servicios con aumentos en enero 2026

En tanto a la medicina prepaga, las empresas comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán entre 2,2% y 2,9% en enero, según indicó Ámbito. Este aumento también aplicará a los copagos.

Hay una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) donde se pueden hacer consultas sobre las prestaciones.

En lo que respecta a los servicios de cable, telefonía e internet, los aumentos oscilarán entre 3 y 4,5%, variando según las compañías.

Combustibles y tarifa de gas con aumentos en enero 2026

En lo que se refiere a nafta y combustibles, desde el 1° de enero de 2026 la Secretaría de Energía aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025 en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Esto en caso de no haber alguna postergación, algo que ha sucedido a lo largo de 2025.

En caso de producirse el incremento, este se trasladará directo al precio del litro de nafta y gasoil.

Por otro lado, mediante una resolución, la Secretaría de Energía oficializó un aumento en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

“El Ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, indica el texto.

Como marcó Energia On, para el ejemplo de los usuarios del servicio de Neuquén, que brinda la empresa Camuzzi Gas del Sur, la suba llega al 5,73% pues el nuevo valor para el componente gas es de 3,007 dólares por millón de BTU.