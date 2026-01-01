Calendario de subas: uno a uno, los cinco servicios que aumentan con el inicio del 2026

El comienzo de 2026 marca el inicio de un cronograma de actualizaciones en servicios y bienes clave para el consumo familiar. Estos ajustes, que entran en vigencia este 1 de enero, impactarán de forma directa en los gastos fijos mensuales.

A continuación, el detalle de las subas confirmadas.

Calendario de subas: gas natural

La Secretaría de Energía oficializó un ajuste en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El componente de gas tendrá un incremento del 5,73%, llevando el valor a 3,007 dólares por millón de BTU.

El Gobierno busca con esta medida mantener constantes los valores reales de las tarifas en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Cuánto aumentarán los alquileres

Para los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres, el ajuste de enero será del 36,39%. El cálculo se desprende del Índice de Contratos de Locación (ICL). A pesar de la magnitud de la cifra, el porcentaje refleja una tendencia de subas más moderadas respecto a lo visto en meses anteriores.

Los que se rigen por IPC y son de Neuquén, puede tener en cuenta esta calculadora.

Medicina prepaga, telefonía y combustibles: los aumentos de enero

Las empresas del sector comunicaron a sus afiliados que las cuotas de enero experimentarán subas de entre el 2,2% y el 2,9%. Estos porcentajes de ajuste también se trasladarán a los copagos por las diversas prestaciones médicas.

Los servicios de conectividad también actualizan sus pizarras. Las tarifas de internet, televisión por cable y telefonía presentarán aumentos de entre el 3% y el 4,5%, dependiendo de cada compañía prestadora.

Existe la posibilidad de un incremento en la nafta y el gasoil a partir de este 1 de enero. El movimiento en los surtidores está sujeto a si el ministerio de Economía aplica el remanente de los impuestos al Combustible Líquido (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) pendientes de 2024 y 2025.

Sin una nueva postergación, el impacto impositivo se sentirá de forma inmediata.