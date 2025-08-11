ESCUCHÁ RN RADIO
El Gobierno lanzó un «Mercado Libre del Estado» para agilizar las privatizaciones de empresas públicas

La iniciativa de Javier Milei incorpora al sistema CONTRAT.AR una herramienta para unificar y digitalizar las licitaciones vinculadas a la venta de empresas estatales.

Redacción

Por Redacción

La plataforma digital permitirá a concesionarios inscriptos continuar participando sin nuevos registros.

El Gobierno nacional formalizó hoy una nueva herramienta digital destinada a gestionar licitaciones y concursos vinculados a la venta de empresas públicas incluidas en la Ley Bases, con el objetivo de agilizar los procesos y garantizar transparencia y competencia.

Se trata de una plataforma que se incorpora al sistema CONTRAT.AR, gestionado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), y que fue oficializada a través del Boletín Oficial. Esta innovación permitirá realizar en forma totalmente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos, y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

Quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar sin necesidad de volver a registrarse, mientras que el resto de los interesados deberá crear un usuario y validar su identidad en la plataforma.

Además, tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que cumplen con los requisitos legales para contratar con el Estado.

La plataforma incorpora procedimientos actuales para licitaciones y abre el camino para la venta total o parcial de empresas

Según fuentes oficiales, el sistema aplicará las mismas reglas que rigen actualmente en CONTRAT.AR para otros procesos, mientras que las licitaciones relacionadas con obras de infraestructura o servicios públicos mantendrán el procedimiento vigente desde 2024, que ahora se integra a esta nueva herramienta.

Por la Ley Bases, quedaron habilitadas para ser privatizadas en su totalidad empresas como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos). En tanto, la privatización parcial está prevista para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, proyecta que en este semestre se concreten los pasos administrativos para avanzar en la privatización de firmas como Intercargo, Corredores Viales, AYSA y las acciones de Enarsa, entre otras.

Con información de Noticias Argentinas


Temas

Gobierno Nacional

