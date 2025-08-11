El Gobierno lanzó un «Mercado Libre del Estado» para agilizar las privatizaciones de empresas públicas

El Gobierno nacional formalizó hoy una nueva herramienta digital destinada a gestionar licitaciones y concursos vinculados a la venta de empresas públicas incluidas en la Ley Bases, con el objetivo de agilizar los procesos y garantizar transparencia y competencia.

Se trata de una plataforma que se incorpora al sistema CONTRAT.AR, gestionado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), y que fue oficializada a través del Boletín Oficial. Esta innovación permitirá realizar en forma totalmente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos, y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

Quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar sin necesidad de volver a registrarse, mientras que el resto de los interesados deberá crear un usuario y validar su identidad en la plataforma.

Además, tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que cumplen con los requisitos legales para contratar con el Estado.

La plataforma incorpora procedimientos actuales para licitaciones y abre el camino para la venta total o parcial de empresas

Según fuentes oficiales, el sistema aplicará las mismas reglas que rigen actualmente en CONTRAT.AR para otros procesos, mientras que las licitaciones relacionadas con obras de infraestructura o servicios públicos mantendrán el procedimiento vigente desde 2024, que ahora se integra a esta nueva herramienta.

Por la Ley Bases, quedaron habilitadas para ser privatizadas en su totalidad empresas como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos). En tanto, la privatización parcial está prevista para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, proyecta que en este semestre se concreten los pasos administrativos para avanzar en la privatización de firmas como Intercargo, Corredores Viales, AYSA y las acciones de Enarsa, entre otras.

Con información de Noticias Argentinas