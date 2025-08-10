El Gobierno se prepara para otra batalla en Diputados: la oposición cuenta votos para anular el veto de Javier Milei

El Gobierno se prepara para otra batalla difícil. Esta semana, la Cámara de Diputados será escenario de una nueva ofensiva por parte del conglomerado opositor compuesto por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, quienes buscarán dictaminar sobre proyectos impulsados por los gobernadores y además ya están preparando su agenda para tratar el rechazo a los vetos de Javier Milei.

Luego de las 12 derrotas de la semana pasada para el oficialismo, la oposición se reorganiza para desafiar nuevamente al Gobierno.

La agenda de esta semana en Diputados: presión de la oposición y resistencia del oficialismo

Esta semana su objetivo es claro: emitir dictamen el miércoles sobre proyectos de reforma de la distribución del impuesto al combustible, la coparticipación de los ATN, la emergencia en ciencia y un plan de salud para el Alzheimer. Según informaron en Noticias Argentinas, los bloques opositores buscan tener estos despachos firmados para poder tratarlos el 20 de agosto.

Sin embargo, fuentes parlamentarias indicaron a NA que un sector de la oposición busca condicionar la aprobación de los proyectos de combustibles y ATN a que los gobernadores se comprometan a respaldar el rechazo a los vetos presidenciales sobre el aumento jubilatorio y la emergencia por discapacidad. Para lograr esto, el plan es ejercer una fuerte presión sobre los gobernadores del «Grito Federal»: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llayorda (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), para que sus legisladores voten en contra de los vetos.

A pesar de esta presión, la oposición sigue contando votos ya que aún no cuenta con los dos tercios necesarios para mantener la ley jubilatoria, el bono y la prórroga de la moratoria, razón por la cual no impulsaron el debate sobre los vetos la semana pasada.

Según lo informado, la actividad parlamentaria está programada de la siguiente manera:

El martes con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para emitir dictamen sobre una resolución que destrabe el funcionamiento de la comisión investigadora sobre la megaestafa Libra.

con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para emitir dictamen sobre una resolución que destrabe el funcionamiento de la comisión investigadora sobre la megaestafa Libra. El miércoles, el foco estará en dos reuniones de la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, donde se tratarán los proyectos sobre ATN y Combustibles aprobados por el Senado.

Con información de Noticias Argentinas