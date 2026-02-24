El plan de Javier Milei para 2026: el Gobierno alista una batería de 50 reformas claves que busca implementar

Tras consolidar sus primeros dos años de gestión, el Poder Ejecutivo ya definió su hoja de ruta para este 2026.

Con el impulso de las recientes victorias legislativas, el presidente Javier Milei prepara el envío de casi 50 reformas estructurales que buscarán profundizar la desregulación del Estado durante las sesiones ordinarias que inician en marzo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que los equipos técnicos están ultimando los detalles de estas iniciativas de alto impacto.

El objetivo central es mantener la iniciativa política tras el cierre de las extraordinarias, donde el oficialismo espera sellar temas pendientes como la Ley de Glaciares, el nuevo Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Los tres pilares del Consejo de Mayo

Bajo la supervisión de Federico Sturzenegger, se redactaron los proyectos que marcarán el pulso del primer semestre:

Estabilidad Fiscal: una ley para prohibir el déficit fiscal, exigiendo que todo gasto nuevo tenga su partida presupuestaria explícita.

una ley para prohibir el déficit fiscal, exigiendo que todo gasto nuevo tenga su partida presupuestaria explícita. Libertad Educativa: reforma a la ley de 2006 para modernizar el financiamiento y dar más opciones de elección a las familias.

reforma a la ley de 2006 para modernizar el financiamiento y dar más opciones de elección a las familias. Propiedad Privada: cambios en el régimen de expropiaciones y agilización de desalojos para reforzar la seguridad jurídica.

Reforma política y nuevo Código Penal

En el área que lidera Diego Santilli, la prioridad absoluta es la eliminación de las PASO para reducir el costo electoral. Además, se busca perfeccionar la Boleta Única de Papel (BUP) y endurecer los controles sobre el financiamiento partidario.

En materia judicial, el Gobierno enviará un nuevo Código Penal que se expandió hasta los 912 artículos, con el fin de actualizar las penas ante la nueva realidad delictiva del país. Mientras tanto, en Salud, el ministro Mario Lugones mantiene hermetismo sobre medidas de impacto que se anunciarán en breve.

Licencias médicas: el esquema que pide la UIA

Uno de los puntos más sensibles será el nuevo régimen de licencias médicas. La UIA propone que las empresas paguen el 90% del salario los primeros 10 días y que, desde el día 11, el monto sea 100% neto no remunerativo.

Esta medida busca que el Estado absorba parte del costo financiero y aliviar la carga sobre el sector privado.