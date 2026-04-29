El Gobierno rechazó un vínculo contractual entre Javier Milei y Hayden Davis en el caso $Libra

El Gobierno una vez más, rechazó la existencia de un vínculo contractual entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis, responsable del lanzamiento de la cripto $Libra. En la misma línea, defendió su accionar investigando internamente la posible estafa en colaboración con la Justicia.

La respuesta del Gobierno a las consulta por el caso $Libra en el Congreso

La nueva negativa surgió en el contexto de las consultas que se envió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien arribó al Congreso para presentar el informe de gestión. El caso $LIBRA fue uno de los temas más consultados con 75 preguntas de las 2.151 vinculadas al rol del presidente, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el entonces vocero Adorni, o el asesor Santiago Caputo.

En este sentido, el Ejecutivo respondió una extensa consulta realizad por la Coalición Cívica en donde preguntaron por las comunicaciones que hayan tenido fuentes del Gobierno con Mauricio Novelli durante los días 14 y 15 de febrero de 2025, cuando se lanzó oficialmente la criptomoneda.

También consultaron sobre la existencia del contrato entre Milei y Davis, y por un documento hallado en el teléfono de Novelli que refiere a posibles pagos por hasta 5 millones de dólares vinculados al proyecto.

El Gobierno volvió a utilizar el recurso de que existe una «investigación judicial en curso» por lo cual hay interrogantes que evitó, pero sí se encargó de desacreditar las revelaciones que se desprenden de las conversación móviles de Novelli al afirmar que son «informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones del expediente judicial cuya autenticidad no ha sido verificada».

Al mismo tiempo negó estar al tanto de la existencia de «supuestos acuerdos, convenios, cartas de intención, memorandos u otros instrumentos jurídicos —formales o informales— entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Nación o la Secretaria General de la Presidencia con el señor Hayden Mark Davis», y sostuvo que «en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias».

En otra parte del descargo, el Ejecutivo defendió la tarea de autoinvestigación realizada por la Oficina Anticorrupción, cuando armaron una Unidad de Tareas de Investigación conformada por una sola persona, María Florencia Zicarelli, espada de Santiago Caputo en la OA. También mencionó una investigación interna de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el rol de Sergio Morales, consultor de Directorio y uno de los socios de Novelli en la organización del Tech Forum.

Con información de Clarín