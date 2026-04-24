Javier Milei habló sobre recuperar las Islas Malvinas y aseguró: «Estamos haciendo todo lo humanamente posible»

Poco después de que se revelara que Estados Unidos estaría evaluando quitarle su apoyo a Reino Unido sobre las Islas Malvinas, se conoció una declaración que realizó el propio presidente argentino, Javier Milei, sobre estas y la intención de recuperar la soberanía argentina.

El libertario asegura que su gobierno está «haciendo avances como nunca se han hecho» y en relación al reclamo, reconoció que es una situación que «no depende solo de nosotros».

«Estamos haciendo todo lo humanamente posible», la afirmación de Milei

La declaración del mandatario tomó mayor repercusión este viernes, pero la realizó el jueves en una entrevista con el canal digital Neura.

Mientras hablaba sobre las Islas, Milei expresó: «Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’».

También señaló que «no hay foro en que no hagamos el reclamo» y en este sentido aseguró qeu están consiguiendo «apoyos nunca vistos, como Chile». «Tanto con (Diana) Mondino, como con (Gerardo) Werthein y ahora con (Pablo) Quirno, es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas», agregó.

Estas palabras cobraron especial relevancia cuando se difundió el informe a través de Reuters sobre un documento interno que circula dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos con una serie de represalias que la administración de Trump evalúa contra aliados de la OTAN que se negaron a brindarle su apoyo por el conflicto en Medio Oriente.