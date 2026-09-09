El Gobierno ultima la ley sobre Malvinas y define los vocales para defenderla en Diputados

El proyecto de ley anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional entra en su fase final de elaboración. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que cuatro áreas del Gobierno trabajan a contrarreloj en la redacción de la letra chica, bajo la coordinación del asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

En la confección de la norma intervienen la Cancillería, conducida por Pablo Quirno; el ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti; y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que aportó documentación sobre las actividades ilegales que se desarrollan en el Mar Argentino.

Desde la Casa Rosada indicaron que la iniciativa enviará su texto al Congreso durante la próxima semana. El proyecto busca endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que realicen actividades ilícitas en el entorno de las islas Malvinas, ampliando los castigos no solo al sector hidrocarburífero sino también a otras ramas productivas como la pesca. Además, solicitará al Parlamento la delegación de facultades para la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

Los nombres en evaluación y el viaje a Tierra del Fuego

Como la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados, el oficialismo ya analiza las figuras que defenderán el texto tanto en las comisiones como en los medios de comunicación. Entre los candidatos pica en punta el exministro de Defensa Luis Petri, junto al tucumano Federico Pelli, los fueguinos Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, Nicolás Mayoraz y Guillermo Montenegro.

Para ordenar la estrategia política, la Casa Rosada citó a diputados y senadores del bloque oficialista a una reunión fijada para el lunes a las 15. Tras el encuentro con el mandatario, la bancada compartirá una cena en la sede partidaria de La Libertad Avanza en San Telmo.

De manera paralela a la discusión legislativa, la gestión nacional busca mantener la presencia en la agenda del Atlántico Sur. Este viernes, Quirno y Presti viajarán a Tierra del Fuego para brindar detalles sobre la reactivación y finalización de la base naval en la provincia.

El gobernador fueguino, Gustavo Melella, manifestó su respaldo al llamado a la unidad por las islas y la construcción de la sede militar, aunque solicitó la participación efectiva de la provincia en las decisiones estratégicas sobre la región.

Con información de LN.