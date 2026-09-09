Hallazgo de un cuerpo en Lamarque: trasladaron los restos a Roca para evaluar si se puede realizar la autopsia

La presencia de restos humanos en cercanías del cementerio de Lamarque movilizó a las fuerzas de seguridad y a la Fiscalía. El hallazgo se produjo en un sector de difícil acceso, caracterizado por una vegetación densa y agreste con presencia de olivillos, yuyos y cardos rusos.

En el lugar trabajaron las fiscales Analía Álvarez y Marisa Morandi junto con la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, el Gabinete de Criminalística y personal policial. Las tareas se enfocaron en preservar la escena, recuperar los restos encontrados y avanzar en la determinación de la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

La Policía constató la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una acequia, cuyo suministro de agua se interrumpió recientemente. La corriente del agua incidió en la posición del cuerpo, que se encontraba orientado en el mismo sentido de circulación del curso. En un perímetro de cinco metros, las autoridades continuaban los trabajos para localizar y recuperar restos óseos y partes que estaban dispersas entre la vegetación.

Hallazgo de un cuerpo en Lamarque: Relevamiento de la escena y peritajes

El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de la Unidad de Reconstrucción para realizar un escaneo del sector y registrar minuciosamente las características del terreno. Las autoridades también coordinaron con el organismo responsable del sistema de riego para detener el paso del agua y obtener detalles sobre el funcionamiento del canal en esa zona.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue de General Roca. El equipo forense evaluará, según el estado en que se encuentran los restos, si se están dadas las condiciones para efectuar la autopsia.

Las fiscales a cargo de la investigación tomaron declaración este miércoles a la persona que realizó el llamado de alerta en la dependencia policial, mientras avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer el hecho.

Detalles del hallazgo y preservación de la escena

El cuerpo fue localizado dentro de un canal de riego al que se le interrumpió el caudal recientemente. Debido a la corriente del agua, los restos se encontraban orientados en el sentido de circulación del curso hídrico.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, el cadáver presenta un avanzado estado de descomposición que imposibilita su identificación inmediata.

Agentes policiales y peritos hallaron restos óseos y extremidades dispersas entre la vegetación en un radio de cinco metros.

Para garantizar la correcta fijación y preservación del perímetro, el Ministerio Público convocó a Gabriel Torón, integrante de la Unidad de Reconstrucción del MPF, quien realizará este jueves un escaneo digital integral de la zona.