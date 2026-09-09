Atacaron a golpes a su madre en Lomas de Zamora: investigan si la culparon por la muerte del padre

Una mujer de 49 años quedó internada tras ser atacada a golpes por sus propios hijos en su casa de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles París y Carriego y derivó en la detención de un joven de 28 años, mientras las autoridades investigan las circunstancias del episodio.

Efectivos de la Comisaría 7° de Lomas de Zamora acudieron a la vivienda tras recibir una denuncia. Al llegar al lugar, los uniformados constataron las lesiones de la víctima y coordinaron su traslado a un centro de salud de la zona, donde permanece bajo observación.

Según los datos preliminares de la investigación revelados por El Diario Sur, el ataque responde a un conflicto familiar iniciado años atrás. Los agresores culpaban a su madre por el fallecimiento del padre, ocurrido hace unos cinco años en un hecho caratulado en su momento como suicidio. Durante una discusión reciente, resurgieron acusaciones por una presunta infidelidad, lo que derivó en la agresión física.

La causa judicial y la situación del detenido

La Fiscalía a cargo de la causa dispuso la detención del hijo de 28 años. El expediente fue caratulado como violencia familiar y busca determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los involucrados en la agresión.

Las tareas investigativas continúan para reconstruir el origen de la pelea y verificar si otros integrantes del núcleo familiar participaron activamente en el ataque.