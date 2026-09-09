Internet satelital para 6.000 escuelas rurales: cómo es el acuerdo entre el gobierno y Starlink 

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el ministerio de Capital Humano y la empresa Starlink firmaron un acuerdo para brindar conexión a internet de alta velocidad en 6.000 escuelas rurales y comunidades aisladas del país. La iniciativa contempla la entrega de 6.000 kits por parte de la firma como parte de su Plan de Impacto para subsidiar el servicio en establecimientos donde la banda ancha terrestre es limitada o inexistente.

El convenio forma parte del proyecto “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”, enmarcado en el Programa de Conectividad de Interés Público del Enacom. En este esquema, el organismo nacional aporta el marco normativo y la financiación a través del Fondo del Servicio Universal (FSU), mientras que la cartera conducida por Sandra Pettovello se encarga de definir el listado de escuelas beneficiarias y articular la implementación con las provincias y municipios.

El convenio entre el ENACOM, el Ministerio de Capital Humano y Starlink.

El proyecto generó repercusiones en la región. El senador neuquino por La Libertad Avanza (LLA), Pablo Cervi, celebró el anuncio en sus redes sociales y destacó que la tecnología abre nuevas posibilidades para docentes y estudiantes de sectores postergados. En la misma línea, la senadora libertaria neuquina Nadia Márquez respaldó el despliegue del servicio satelital en las áreas rurales del territorio nacional.

6.000 ESCUELAS RURALES CONECTADAS 🇦🇷🛰️



La conectividad también es igualdad de oportunidades.



El acuerdo con Starlink permitirá llevar internet de alta velocidad a escuelas rurales y comunidades aisladas de todo el país, acercando herramientas, contenidos y nuevas posibilidades… https://t.co/gOUePwIKVi — Pablo Cervi (@CerviPablo) September 9, 2026

La otra cara de la moneda: alertan por los costos fiscales y los riesgos de soberanía

Más allá de los respaldos políticos, el acuerdo también cosechó críticas y advertencias sobre sus implicancias técnicas y económicas. El especialista en comunicación Martín Becerra cuestionó la adjudicación y remarcó la necesidad de contar con regulaciones estatales para resguardar la soberanía del país.

Becerra explicó que la firma de Elon Musk comenzó a operar con mayor libertad a partir de la flexibilización de controles dispuesta por la gestión de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que el contrato con Enacom se definió para conectar escuelas que aún no están identificadas de manera precisa y recordó que en diversos países la presencia de proveedores extranjeros en la infraestructura de conectividad cuenta con severas limitaciones. Según su análisis, el magnate sudafricano ya ha utilizado sus empresas para presiones políticas o comerciales en conflictos internacionales, como ocurrió con las fuerzas armadas en Ucrania.

Por otro lado, el especialista puntualizó el impacto económico que tendrá la medida sobre las arcas provinciales. A partir del tercer año de prestación del servicio, el costo operativo en dólares de cada conexión deberá ser asumido por las jurisdicciones provinciales, lo que trasladará un compromiso fiscal directo a los estados subnacionales.