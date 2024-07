El Gobierno volvió a descartar un aumento de las jubilaciones mientras la recomposición sigue trabada en el Senado

Mientras continúa la licuación indirecta de las jubilaciones y el Gobierno descarta que haya un aumento, el proyecto de ley que aprobaron hace casi un mes los diputados de la oposición (calificados por Javier Milei como “degenerados fiscales”) para fijar una nueva movilidad y otorgar una recomposición del 8% sigue paralizado en el Senado, que sesionaría este jueves con otro temario.

El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través del decreto 552/24, que el bono para los jubilados y pensionados que cobran la mínima se mantendrá en $70.000 en julio. Es el mismo monto otorgado desde marzo y nunca fue actualizado, contra una inflación que en el período superó el 25%, lo cual le hizo perder a ese adicional casi un cuarto de su poder adquisitivo.

No obstante, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que se evalúe aplicar un incremento. “Si hay alguna modificación, siempre va a ser dentro de la regla del equilibrio fiscal”, enfatizó, y agregó que “mientras eso no ocurra, no va a haber ninguna mejora para los jubilados, porque no nos corremos de esa regla”.

“Todo lo hacemos en base a una norma que no se va a incumplir, que es la del equilibrio fiscal. El último dato que tuvimos de jubilaciones versus inflación está dando positivo, lo que no implica que las jubilaciones sean buenas ni altas, ni que hayamos escapado del esquema populista del sistema jubilatorio, que está devastado”, afirmó el funcionario en su conferencia de prensa diaria.

Hace casi un mes, en un duro golpe para el Gobierno, los bloques de la oposición dialoguista y Unión por la Patria aprobaron en la Cámara baja un proyecto para fijar una nueva fórmula de movilidad y otorgar un complemento del 8% para compensar la pérdida inflacionaria de enero. Milei ya anunció que, de resultar sancionada, vetará la ley.

Villarruel mantiene paralizado el debate jubilatorio

A pesar del envión de Diputados y de la licuación indirecta de los haberes, en el Senado la vicepresidenta Victoria Villarruel consiguió hasta ahora mantener paralizado el debate: la oposición no dio señales para avanzar con la media sanción y recién podría llegar al recinto después del receso invernal, programado para las semanas del 15 y el 22 de julio.

La iniciativa quedó completamente soslayada por el debate de la Ley Bases y recién hace pocos días fue girada a comisiones: las de Trabajo y Previsión Social, que preside la aliada oficialista Carmen Álvarez Rivero (PRO), y la de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche. De esta manera, el oficialismo se aseguró la llave del debate y el manejo de los tiempos.

A eso se suma una complicación extra: Unión por la Patria, que es primera minoría, no nombró representantes en Previsión Social porque denuncia que el oficialismo y el resto de la oposición impusieron un criterio de reparto para quedarse con la mayoría en las comisiones, dejando a la bancada “sub-representada”. Por ende, la comisión presidida por la cordobesa Álvarez Rivero está incompleta.

Con las comisiones sin reunirse, la oposición podría pedir el tratamiento sobre tablas en la sesión que sería convocada para este jueves. Para eso, necesitaría reunir dos tercios de los votos, un número que (como sucedió en Diputados) no es imposible de conseguir si se unen Unión por la Patria, la UCR y bloques provinciales. El titular del radicalismo, Martín Lousteau, fue de los pocos que salió a pedir por el tema públicamente.

La sesión de este jueves sería con otra agenda: una serie de ascensos diplomáticos y militares con dictamen de la Comisión de Acuerdos; la declaración de duelo nacional el 18 de julio por el atentado contra la AMIA; y la tipificación del delito de compraventa de niños, un proyecto presentado por Carolina Losada (UCR) que cobró notoriedad por el caso Loan, el niño desaparecido en Corrientes.

El proyecto jubilatorio avalado en Diputados propone una actualización mensual por IPC (Índice de Precios al Consumidor) e incorpora un complemento del 8% para sumar al 12,5% que ya otorgó el Gobierno y se esa manera alcanzar el 20,6% de inflación de enero.

Además, establece un adicional anual del 50% de la variación entre el promedio salarial (RIPTE) y el IPC para garantizar que las jubilaciones también mejoren si se registra un crecimiento de la economía. Y se incluye una garantía para el haber mínimo, que será equivalente a 1,09 canastas básicas totales.

La Ley Bases, camino a la promulgación

El 27 de diciembre de 2023, el entonces ministro Guillermo Francos entregó al presidente de Diputados, Martín Menem, aquella primera versión de la Ley Bases, con 664 artículos. Casi seis meses después, la foto se repitió en Casa Rosada sumando a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la entrega de la ley sancionada (de 238 artículos) junto con el paquete fiscal. Llevan los números 27.742 y 27.743, respectivamente.

En la nueva puesta en escena, de la que también participaron Adorni y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, se anunció que las flamantes leyes están listas para ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Francos, ya como jefe de Gabinete, recibió de manos de Menem y Villarruel una nueva caja con ambos documentos.