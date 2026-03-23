Crece el malestar en el hospital de Bariloche: el director renuncia y el personal se organiza

En el hospital de Bariloche el personal reclama el pago de excedentes de horas extras y el director anunció su retiro. Foto: Chino Leiva

La confirmación que el ministerio de Salud no pagará los excedentes de horas extras por encima del tope fijado en febrero al personal hospitalario, que afecta a más de 40 agentes en Bariloche, encendió el malestar interno, mientras que el Gobierno busca un reemplazo para el director Víctor Parodi.

Diario RÍO NEGRO dio a conocer días atrás que el Ministerio informó que no pagaría los excedentes de los meses de febrero y marzo a quienes trabajaron por encima del tope de horas extras establecido (que varía según el servicio y la complejidad del hospital), lo que derivó en una circular interna del equipo directivo que anunció la afectación de una decena de servicios como farmacia, mantenimiento, vigilancia, patio, admisión, cocina, centro de lactancia, salud mental e informática.

En paralelo, se realizó el viernes una asamblea de trabajadores del hospital en la que se evidenció el enojo y fue el inicio de una nueva organización del personal que no descarta realizar un paro en Salud por ese tema y otras demandas.

ATE comandó la asamblea en la que participaron además trabajadores agremiados a otros sindicatos e independientes. Cuestionaron la inflexibilidad del Ministerio respecto de las horas extras y acusaron que se trata de una “necesidad del sistema de salud para cumplir con servicios”.

Los trabajadores señalan que los excedentes de horas extras se deben a que falta personal en distintos servicios y no se pueden suplir de otra manera. El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, minimizó ese punto y dijo a este diario que era un porcentaje menor el que correspondía a un faltante de recursos humano, más bien habló de irregularidades y un control de la administración.

Los trabajadores del hospital denuncian un “achique” en salud pública y advierten que “la situación sanitaria es extremadamente compleja” en Bariloche donde -según sus estimaciones- un 80 por ciento de la población acude al sistema público.

ATE reclamó el pago de las horas extras trabajadas de más de 40 agentes, mejoras edilicias y aumento salarial. Esos puntos serán expuestos el miércoles a la prensa luego de un concentración de trabajadores en el hall de Farmacia del hospital. El sindicato ratificó “el estado de alerta, asamblea y movilización” y anticipó que si la asamblea lo decide se avanzará con un paro.

Víctor Parodi deja la dirección del hospital Ramón Carrillo

Por otra vía va la situación interna oficial porque el director Víctor Parodi, un médico generalista con más de dos décadas de trayectoria en el hospital Ramón Carrillo -que asumió en octubre de 2024- decidió dar un paso al costado de la dirección, aunque esperará que el Ministerio defina su reemplazo para retirarse del cargo.

El propio director notificó su decisión al ministro Thalasselis la semana pasada en una reunión presencial que mantuvieron, mientras que el secretario de Salud, Sergio Wisky -quien es un conocedor del hospital Ramón Carrillo por haber trabajado varios años en la institución- comenzó un sondeo interno en busca del reemplazo del director. Por ahora no hay nombres para la continuidad.