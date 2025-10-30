Cinco nuevos ginecólogos se incorporan al hospital de Roca: «Hoy el servicio está cubierto»

“Incorporamos ginecólogos. En este mes, ya ingresaron cinco nuevos ginecólogos que se suman a los cuatro que ya teníamos”, aseguró Susana Marezi, directora del hospital Francisco López Lima de Roca en una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

Serían nueve médicos especialistas para el servicio que durante mucho tiempo fue foco de reclamos y carencias por parte de la población usuaria de salud pública. La incorporación se estaría concretando luego de años de falta de personal especializado en Ginecología y Obstetricia.

La funcionaria, que asumió en agosto de este año, accedió a dialogar con este medio luego de varios testimonios de usuarias de salud pública cuyos partos fueron derivados a otros hospitales porque no había quien los atienda en esta institución de complejidad 6.

El último suceso denunciado públicamente fue por parte de Agustina de la Canal (28) una usuaria de Roca quien vivió una odisea a punto de parir sin atención el 12 de octubre, derivada entre Roca y Allen con contracciones. Finalmente tuvo a su bebé en el hospital de Regina.

“Hoy el servicio está cubierto”, reafirmó Marezi. La directora habló sobre el caso puntual: “Ese día justo había un solo ginecólogo y pasó todo esto, pero no pasaba por el médico sino por el accionar de la persona que atiende a esta paciente, que es incorrecta. Comete un error y ese es el error que se sanciona”, explicó y dijo que el hecho está en plena investigación.

Susana Marezi junto a Santiago Garay, jefe de Médicos del Hopistal Francisco López Lima. Foto: Juan Thomes.

“En este caso puntual hubo un error grave, y ese error podría haber derivado en una situación mucho más grave. Por eso nosotros tomamos inmediatamente conocimiento y accionamos en función de esa situación. No lo podemos permitir”, asevera Marezi.

“A partir del martes 28 de octubre está organizado todo el servicio sin ningún tipo de inconveniente de ahora en más”. Susana Marezi, directora hospital Francisco López Lima.

“La realidad del servicio de Ginecología obstetricia es que hoy tenemos cubierto”, reafirmó y se refirió en detalle a cada área: la planta (asistencia diaria en pacientes de internación); cirugías y consultorios.

Según Marezi, cualquier mujer usuaria de salud pública que concurra a tener a sus hijos en el hospital va a poder hacerlo sin problemas de ahora en adelante. Atrás quedó el «plan de contingencia» por falta de ginecólogos en el Hospital de Roca, según el panorama que plantea la referente.

Desde que asumió en agosto, reconoció que hubo derivaciones (de partos). “En un principio eran tres, cuatro, cinco por semana, redujimos a una o dos por semana, lo máximo. Bajamos mucho, aún con la falta de ginecólogos”, reconoció. No obstante, dijo que los casos complejos siempre se asistieron en Roca: “Con esa limitante lo fuimos resolviendo”.

“Se esto porque todos los días era una situación compleja”, dijo, ya que antes de asumir el cargo de directora, se desempeñaba en la unidad de Gestión, Derivación y Auditoría Médica del hospital de Roca.

Las incorporaciones: cinco ginecólogos

Cuatro de los nuevos especialistas vienen del subsector privado de Roca y una de ellas de Buenos Aires, según informaron. “La buena noticia que tenemos ahora es de que estos días llega una nueva ginecóloga que va a iniciar su gestión y sus trámites para poder ingresar en noviembre”, agregó Marezi, con lo cual el plantel podría crecer.

Santiago Garay, jefe de Médicos en el hospital de Roca, destaca que están gestionando equipamiento ya que una de las ginecólogas que incorporaron hace también salud fetal. «Es algo que no se hacía en el hospital por falta de profesional”, admitió.

Años de espera

“Desde el inicio de nuestra gestión nos abocamos a conseguir estos ginecólogos”, planteó Marezi. Destaca que fue mucho trabajo de búsqueda, convocatorias, búsqueda de soluciones, armado de un plan.

“No se habían podido concretar porque también esto tenía que ver con lo económico. Hay cuestiones que son económicas”, recalca. “Pudimos sentarnos a dialogar y logramos esto. No fue de un día para otro, fue mucho trabajo”, aclara.

“La idea era conformar un equipo de trabajo. No que vengan médicos de distintos lugares a hacer una guardia o a cubrir un servicio. Nuestra idea siempre fue, tanto en Neonatología como en Ginecología, (…) conformar equipos de trabajo”, suma el jefe de UCI Pediátrica.

Quién es la directora del hospital de Roca

Susana Marezi es trabajadora social, cuenta con diplomaturas en Epidemiología y Gestión Hospitalaria, inició sus tareas en la salud pública rionegrina en 1985 en el hospital de Cipolletti en el área de Gestión.

Marezi también ocupó el cargo de directora en los hospitales de Cinco Saltos y Maquinchao y fue Coordinadora provincial de Capacitación y Docencia en el Ministerio de Salud.