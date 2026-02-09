El impacto del acuerdo Kicillof-Máximo Kirchner en Río Negro: la estrategia de los Soria para blindar la unidad del PJ

El peronismo de Río Negro intenta que los roces entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner no contaminen ni perjudiquen la unidad que lograron en el 2025. El acuerdo del sábado alivia la tensión en Buenos Aires, aunque persistan diferencias en los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado donde frente a cada votación Unión por la Patria sufre nuevas deserciones. El rol de Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria aglutina a aquellos que con Oscar Parrilli a la cabeza piden su pronta liberación pero en simultáneo, divide.

Entre los hechos más recientes la expulsión de la senadora Carolina Moisés y unos 300 afiliados al PJ de Jujuy reavivó la interna parlamentaria.

Sin tanto dramatismo los gobernadores de Catamarca –Raúl Jalil- y de Tucumán –Osvaldo Jaldo- sacaron a sus diputados del bloque que conduce Germán Martínez.

Los primeros síntomas de la desobediencia a San José 1.111 arrancaron antes incluso de la detención de Cristina Kirchner. La estrategia de un grupo de intendentes que resistieron el mandato de Máximo Kirchner en el peronismo bonaerense y terminaron logrando que Kicillof sea ungido como nueve jefe partidario; el frustrado intento del gobernador riojano Ricardo Quintela por conducir el partido a nivel nacional y la insistencia de Axel Kicillof por desdoblar las elecciones provinciales evidenciaron una crisis latente en el PJ que se agravó con el triunfo de Javier Milei y el avance de La Libertad Avanza.

El factor Massa y los dialoguistas

En paralelo los oficios del ministro del Interior Diego Santilli acercan más a algunos dialoguistas y aliados de Casa Rosada al mismo tiempo que los llevan a desairar a la conducción del peronismo. Y Sergio Massa, que sigue teniendo las riendas del Frente Renovador, mandó a votar a favor de la baja de la edad de imputabilidad aunque sin acompañar –prometen- el proyecto que el oficialismo pone a consideración este jueves. Massa no negocia ni desiste de su posición, anterior a su regreso a una alianza peronista.

En Río Negro mantienen sus propios antídotos más allá de que empiezan a aparecer posicionamientos nacionales. Varios dirigentes de distintos sectores internos coincidieron ante este diario en la decisión de alinearse detás de María Emilia Soria para fortalecer una pelea local compleja para el 2027. Igual actitud manifestaron respecto de Martín Soria que si bien perdió como candidato a gobernador repitió triunfo legislativo. Sin banca en el Congreso, el exsenador camporista Martín Doñate pide que los bonaerenses copien el proyecto de unidad rionegrino. Antes de dejar el Senado había criticado lo que consideró un apuro del kicillofismo por instalar la candidatura del gobernador.

El avance de La Libertad Avanza que podría sumar al PRO; más el rol tanto del diputado Aníbal Tortoriello como la figura del gobernador Alberto Weretilneck por Juntos Somos Río Negro anticipan un escenario dividido y de gran disputa.

Neuquén está unos casilleros por detrás. El panorama es aún más difícil para el PJ que quedó fuera del Parlamento en la última elección e intenta rearmarse en busca de alguna mínima chance electoral.

Kicillof: moderación y armado nacional

En el entorno de Axel Kicillof no ignoran estas realidades locales y fiel al estilo moderado del gobernador buscarán sobrevolar internas para no despertar conflictos locales. Esa fue una de las razones por las que el bonaerense no salió de los límites de su provincia durante el año pasado en el que prefirió concentrarse en su propio distrito. Sin apuro su entorno prepara visitas a todo el país con la idea de nacionalizar la figura del gobernador tras superar la discusión interna con Máximo Kirchner por la conducción del PJ con sede en La Plata.

El Movimiento Derecho al Futuro que integran intendentes, legisladores y ministros de Buenos Aires todavía no construyó más allá de sus fronteras. “Todo a su debido tiempo y en armonía”, responde en privado Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, sobre el despegue nacional. Incluso reconoce que no tienen dirigentes propios en otros distritos aunque empiezan a aparecer expresiones de adhesión a la posible candidatura presidencial del gobernador.

Ecos en Viedma y Patagones

En ese contexto no fue casual que en los últimos días el diputado Marcelo Mango saliera a elogiar al bonaerense. Al cipoleño le avisaron que Kicillof y parte de su gabinete iría a la localidad de Carmen de Patagones y que Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, se cruzaría a Viedma.

Alineado con el intendente de Ensenada Mario Secco y vicepresidente del Frente Grande Mango mencionó al gobernador como “el candidato del futuro”. En diálogo con FM de la Costa consideró que Kicillof tiene la capacidad de “ampliar las posibilidades políticas” del espacio y mencionó la visita como el “despliegue que busca federalizar un proyecto de reconstrución nacional”. Resaltó además la gestión del bonaerense en cuanto a la política de desarrollo industrial y al avance de obra pública.

“Muchísimos compañeros ven bien que Kicillof sea nuestro candidato”, respondió Mango a este medio aunque aclaró que aún no se han propuesto otros nombres. Como otros dirigentes, también advirtió que preservar la unidad del peronismo local es una de las prioridades rionegrinas.