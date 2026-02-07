Axel Kicillof tomó el control del PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo y evitó la interna

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense tras sellar un acuerdo con el sector kirchnerista que evita una elección interna. El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y asumirá el cargo el próximo 15 de marzo.

Axel Kicillof reemplazará a Máximo Kirchner en la conducción del PJ

El acuerdo se terminó de cerrar entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. Kicillof aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un «respaldo pleno a su gestión» y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027. El esquema de unidad reparte el poder entre los distintos sectores del peronismo provincial:

Presidencia: Axel Kicillof.

Vicepresidencia 1.ª: Verónica Magario.

Vicepresidencia 2.ª: Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora).

Secretaría General: Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown).

Congreso partidario: Máximo Kirchner será el presidente del órgano deliberativo, lugar que hasta ahora ocupaba Fernando Espinoza.

Junta partidaria: Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas) continuará al frente.

Fuentes del espacio indicaron que fue la propia Cristina Kirchner quien ordenó «dejar de lado la discusión endogámica» y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.

Aunque el acuerdo macro está sellado, esto no impacta de igual manera en los distritos: se prevé que en localidades como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás habrá escenarios de elecciones internas para definir las autoridades locales.

