Entre pasillos y aeropuertos: el pulso político de la región

La bendición libertaria

Con el 2027 ya en el radar, la senadora Nadia Márquez salió a bancar fuerte el tablero local relanzando la figura de Nicolás Montero. Al grito de “¡Grandioso trabajo!”, la referente de La Libertad Avanza no escatimó en flores para su pupilo, dejando en claro que, para los libertarios, el camino a la ciudad ya tiene un conductor designado.

Techo nuevo y altura política

En Villa El Chocón, tras las promesas, el intendente Pablo Di Fonzo, para chequear que el nuevo techo del Gimnasio Municipal esté a la altura de las circunstancias, no dudó en subir la escalera y controlar la obra personalmente. Hay que ver si se queda arriba o si baja rápido para seguir cortando cintas con el acompañamiento provincial.

Pasión boquense o interna futbolera

Durante una visita en Zapala, el gobernador Rolando Figueroa con ojo clínico para la pasión popular: al ver a un vecino con una gorra de Boca Juniors, lo frenó para llenarlo de elogios, asegurándole que la gorra le quedaba “muy bien” y celebrando el buen gusto futbolero. Carlin Koopmann distante. No vaya a ser cosa que lo entusiasme a Dady.

Arietto le regaló el prime a Martine

Parece que a Esteban Martine le acaba de llegar un “empujoncito” publicitario desde el lugar menos esperado. El exconcejal de Neuquén, que ya es todo un veterano en eso de agitar las redes y producir contenido a granel, recibió una mención especial de Florencia Arietto, la mediática figura de La Nación+. No es -, Esteban es +.

Un encuentro que tuvo un dejavú para Neuquén

Reparación histórica Parece que el destino (y las demoras de Aeropuertos) se puso creativo: la influyente senadora neuquina Julieta Corroza se cruzó en el aeropuerto con Mateo Martínez, el rionegrino de Allen que, con apenas 26 años, ya timonea la Juventud Radical Nacional.

Entre selfies y charlas sobre el potencial de la región, el encuentro tuvo un gustito a “reparación histórica” con mucha picardía política ; después de todo, si recordamos que entre 1916 y 1918 Allen formaba parte del territorio neuquino, lo de Mateo no fue solo un saludo a una colega de la Patagonia, sino casi una visita oficial a la “madre patria” provincial. El joven reconoció que tienen miradas diferentes pero expuso que tanto Neuquén como Río Negro no podían quedar fuera de discusiones que se tomaban en lugares centralizados.

Silencio y reclamo por simbólicas obras en Centenario

Simbolismo y abandono El concejal del PJ Cristian Pieroni publicó un video cargado de simbolismo. Camina, sin decir una palabra, por el sendero Néstor Kirchner de Centenario. La obra, un emblema de la gestión de Javier Bertoldi, luce hoy, según el edil, en un estado de semiabandono que lo llevó a preguntar con ironía: “¿Qué pasa Centenario?”.

Muchos se preguntan si su próxima caminata silenciosa será por la Trafull para ver si allí el panorama está igual de “mudo”.

La búsqueda para el área de la Juventud

El lunes se cumplió la primera asunción de funcionarios. Una parte quedó a la espera de la reforma ministerial. Igual restan nombres, como para la conducción de la futura secretaría de la Juventud. Weretilneck está ocupado en esa elección y ha rebotado varias propuestas por su celosa pretensión de juventud.

Jura el nuevo ministro de gobierno , agustin rios

Dardos que van y vienen en el Concejo

“Bienvenido a la miserabilidad”, le dijo con ironía la concejal Julieta Wallace al flamante edil Lucas Pérez tras prestar juramento. La mención fue en alusión a expresiones de Walter Cortés respecto del Concejo.

El intendente estaba cerca pero no escuchó y de inmediato pidió saber lo que dijo la peronista.

Memoria, verdad y justicia en Río Negro

Durante este año toda la documentación oficial del Poder Legislativo provincial llevará la leyenda “1976-2026: A 50 años del golpe cívico militar. Nunca Más”. Se explicó que la resolución del vicegobernador Pedro Pesatti “hace propios los principios de memoria, verdad y justicia como compromisos permanentes del Estado democrático”.

Kicillof, con poco respaldo rionegrino

El gobernador visitó Patagones y se vio poca presencia de políticos rionegrinos durante su recorrida. Entre ellos estuvieron el exlegislador Mario Sabbatella y la concejala Vanesa Cacho Devincenzi que vienen trabajando para convertirse en referentes del Frente Popular Patria y Futuro en Río Negro ante la eventual candidatura de AK en 2027.

Asspur y Unter, siempre hay una primera vez

Hecho histórico El jueves, mientras se desarrollaba la paritaria en la Mesa de la Función Pública, Asspur visibilizó su histórico reclamo en los hospitales provinciales. En el Zatti se dio la particularidad del acompañamiento de las principales dirigentes de Unter, con Laura Ortiz a la cabeza

. Para los trabajadores de la Salud fue un “hecho histórico” porque siempre fueron marginados por los gremios mayoritarios. Desde Asspur se resaltó “el acompañamiento al sector en este contexto de crisis estructural que golpea tanto a salud como a educación”. En forma institucional es la primera vez que ocurre, ya que esa conjunción sólo se daba en reclamos realizados en Bariloche donde había más acercamiento entre ambas seccionales.

El Mundialito Femenino unió a Soria y Weretilneck

Encuentro protocolar Un encuentro más, pero esta vez con tono futbolero se dio ayer en el auditorio de Diario Río Negro donde la intendenta María Emilia Soria y el gobernador Weretilneck participaron de la presentación del Mundialito Femenino que se disputará en Roca.

El gobernador y la intendenta respetaron protocolos

El encuentro fue protocolar pero distendido, hubo agradecimientos mutuos y charla estrecha.

