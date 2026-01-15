El impensado nombre que suena para la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN sigue sin conducción formal desde agosto, mientras el Ministerio de Defensa evalúa un cambio de rumbo que reabre una polémica. El organismo técnico enfrenta decisiones urgentes en un contexto marcado por los incendios en la cordillera y eventos extremos como el meteotsunami en Mar del Plata.

Cinco meses sin director en el Servicio Meteorológico Nacional

El 11 de octubre del año pasado, el Ministerio de Defensa había confirmado la designación del oceanógrafo Pedro Di Nezio como nuevo director del SMN, pero el nombramiento nunca se oficializó mediante decreto en el Boletín Oficial.

Para ese momento, el organismo ya llevaba dos meses acéfalo tras la renuncia, en agosto, del militar retirado y héroe de Malvinas Antonio José Mauad. Con el correr de los meses, la falta de definiciones se profundizó y la conducción formal siguió vacante.

El Centro Argentino de Meteorólogos expresó su rechazo ante un eventual regreso de Mauad.

Ahora, cuando se cumplen cinco meses de acefalía, surgió una novedad que reavivó el debate. Según pudo saber Clarín, el nombre que vuelve a aparecer como posible director del SMN es el de Antonio José Mauad, quien ya había ocupado el cargo de manera breve.

El cambio en Defensa y el rechazo de los meteorólogos

Tras las elecciones legislativas de octubre, Luis Petri fue reemplazado por Carlos Presti al frente del ministerio de Defensa, del cual depende el Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el entorno de Pedro Di Nezio aseguraron que “a pesar de que nunca fue nombrado oficialmente, se mudó a la Argentina y sigue trabajando desde su lugar para mejorar el SMN. Nunca nadie le dijo que su nombramiento quedaba descartado y él sigue esperando una definición”.

Fuentes del SMN señalaron que “Di Nezio apareció una vez en el edificio para un almuerzo y después no se lo volvió a ver”. En paralelo, trascendió la versión del regreso de Mauad, lo que motivó un comunicado del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) en rechazo a esa posibilidad.

Desde el Ministerio de Defensa defendieron esa eventual designación y sostuvieron: “Es un comodoro veterano de guerra y en la aviación hay que tener conocimiento del tema meteorológico. Los que lo cuestionan por su supuesta falta de vínculo con el área manejan otros intereses políticos”.