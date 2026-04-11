El intendente de Plottier contraataca: «el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”

El intendente Luis Bertolini hizo su descargo mediante un extenso parte de prensa en el cual se refiere al resultado del informe contable que presentará el Ministerio Público Fiscal en su contra el lunes, en la audiencia de formulación de cargos.

En esa oportunidad lo acusará de una presunta maniobra por 2.300 millones de pesos mediante favoritismos con un proveedor, Pedro Vilchez, socio del hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio.

En un juego de palabras, Bertolini asegura que en el informe contable “lo que encontramos no es la prueba de un fraude: es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”.

Se basa en que, como es de forma, la contadora que hizo el informe para el fiscal “escribió, en la página 12 de su propio informe, que su trabajo no implica ninguna valoración sobre si las contrataciones fueron legales, razonables o convenientes”.

“El fiscal quiere impresionar y decir: 2.300 millones de pesos. Es un número que está diseñado para impresionar pero ningún número es un delito por sí solo”.

El mismo informe confirma que varias contrataciones se hicieron con licitación privada y concurso de precios. Es decir, continúa Bertolini, “con competencia, con otros proveedores que pudieron ofertar, y Pedro Vilchez ganó porque presentó la mejor oferta. ¿Eso es un delito? ¿Ganar una licitación es un fraude? El fiscal tendrá que explicarlo”.

“La verdad es más simple y más aburrida que el relato del fiscal: Plottier es un municipio en crecimiento que contrató servicios de limpieza, mantenimiento, obras de infraestructura y provisión de materiales durante dos años”, que son los que lleva de mandato.

“Ciento sesenta expedientes, todos con decreto firmado, todos con orden de pago, todos con factura. Todo dentro del circuito administrativo formal, a la vista de cualquier auditor, del tribunal de cuentas y del propio Concejo Deliberante. Si hubiera habido una caja azul, esa documentación no existiría”, dice en alusión a la estafa con planes sociales.